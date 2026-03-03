Marvel wprowadza nową żeńską wersję Thora. Poznajcie brutalną postać

W najnowszym zeszycie serii The Ultimates wydawnictwo Marvel Comics oficjalnie prezentuje nową żeńską interpretację boga piorunów. Thora wkracza do akcji jako członkini Ultimate Defenders, drużyny stworzonej jako korporacyjne narzędzie propagandy, której zadaniem jest zniszczenie Avengers dowodzonych przez Luke’a Cage’a. Thora – Marvel wprowadził nową bohaterkę do swojego komiksowego uniwersum Nowa postać nie jest jednak klasyczną bohaterką. Thora jest zwolenniczką białej supremacji i symbolem wypaczenia idei superbohaterstwa. Włada młotem przypominającym Mjolnir, jednak pozbawionym zaklęcia godności. Dysponuje ogromną siłą i mocą błyskawic, lecz jej status boskiej wojowniczki budzi poważne wątpliwości.

W realiach nowego Ultimate Universe historia potoczyła się inaczej. Loki obalił Odyna i uwięził Thora, przejmując kontrolę nad Asgardem. Wiele wskazuje na to, że moce Thory są autentyczne i stanowią efekt wsparcia ze strony Lokiego. Ultimate Defenders to zespół złożony z postaci powiązanych z reżimem Makera, łączący przedstawicieli różnych frakcji lojalnych wobec nowego porządku. W warstwie wizualnej Thora nosi niebieski kostium spójny z estetyką drużyny, ma blond włosy i liczne kolczyki. Jej wizerunek można odczytywać jako komentarz do wykorzystywania symboliki młota Thora przez realne środowiska ekstremistyczne. Marvel rozwija podobny wątek również w serii The Mortal Thor, gdzie prawowity bóg piorunów mierzy się z próbą odebrania mu własnego dziedzictwa przez rasistowską grupę.

Zeszyt The Ultimates #21 to nie tylko wprowadzenie nowej bohaterki, ale przede wszystkim ostra satyra wymierzona w uproszczone i łatwe do zawłaszczenia symbole popkultury. Komiks przeciwstawia zaangażowanych politycznie bohaterów Ultimate Universe postaciom pozbawionym wyraźnego kręgosłupa moralnego. Wprost pada nawet krytyka hasła Supermana o prawdzie, sprawiedliwości i amerykańskim stylu życia jako sloganu, który może znaczyć wszystko i nic. Powiązania Thory z Red Skullem, którym w tej rzeczywistości jest zdeprawowany przez ideologię nienawiści Bucky Barnes, czynią z niej nie tylko nową postać, lecz także symbol autorytarnych i rasistowskich podtekstów obecnych w historii superbohaterów. Tego rodzaju interpretacje były już wcześniej podnoszone przez twórców komiksowych, między innymi przez Alana Moore’a. Debiut Thory okazuje się krótki i brutalny. W finałowej konfrontacji zostaje zabita przez radykalnego Luke Cage, który prowadzi masowy opór przeciwko rządom Makera. Przejęcie przez niego młota Thory stanowi mocny symboliczny gest, pokazujący, czym superbohaterowie mogą być w swojej najlepszej wersji, a czym stają się, gdy ich symbole trafiają w niewłaściwe ręce. The Ultimates #21 jest już dostępny w sprzedaży.

