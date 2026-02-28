Gwiazda Grzeszników jest o krok od udziału w Czarnej Panterze 3. Nie chodzi jednak o Michaela B. Jordana

Aktor odbył już rozmowę z reżyserem.

Delroy Lindo potwierdził, że prowadził rozmowy z Ryan Coogler na temat potencjalnego udziału w filmie Czarna Pantera 3. W wywiadzie dla The Hollywood Reporter aktor przyznał, że jasno zadeklarował swoje zainteresowanie projektem, jeśli pozwolą na to kwestie logistyczne i harmonogram. To pierwszy sygnał, że trzecia odsłona serii zaczyna nabierać realnych kształtów castingowych. Delroy Lindo w Czarnej Panterze 3 “Powiedziałem Ryanowi, że jeśli gwiazdy się ułożą, bardzo chciałbym zagrać w Czarnej Panterze 3” – zdradził Lindo. Aktor podkreślił, że wiele zależy od terminów i zobowiązań, ale sam jest otwarty na dołączenie do uniwersum Marvela. Jego ewentualny angaż byłby jednym z głośniejszych wzmocnień obsady.

Aktor znany z ról w filmach Malcolm X, Da 5 Bloods (Pięciu braci) czy Get Shorty (Dorwać małego) miał już wcześniej zadebiutować w MCU za sprawą rebootu Blade. Projekt jednak utknął w problemach produkcyjnych i według branżowych doniesień może w ogóle nie dojść do skutku. Dla Lindo byłaby to więc kolejna szansa na wejście do MCU. Warto nadmienić, że aktor walczy o Oscara w kategorii najlepszy aktor drugoplanowy za występ w Grzesznikach.

Coogler, który wyreżyserował dwie części Czarnej Pantery, które okazały się artystycznymi i frekwencyjnymi sukcesami, pozostaje kluczową postacią w strategii Marvel Studios. Drugi film, mimo niższego wyniku niż oryginał, zarobiła 859 mln dolarów na świecie i jest najbardziej dochodowym filmem MCU ostatnich sześciu lat. Trzecia odsłona wydaje się więc naturalnym krokiem dla studia, choć przez napięty grafik Cooglera, powstaje bardzo długo. Warto dodać, że aktualnie reżyser zajmuje się rebootem Z Archiwum X, a dopiero potem za zasiąść do Czarnej Pantery 3. Według raportu Variety, niezależnie od tego, prowadzone równocześnie prace nad trzecią odsłoną nabierają tempa i wzbudzają duże zainteresowanie wewnątrz studia. Coogler potwierdził już wcześniej, że napisał też rolę z myślą o Denzelu Washingtonie. Jeśli do projektu dołączy także Lindo, Marvel może skompletować jedną z najmocniejszych obsad w historii serii. Premiera filmu, według nieoficjalnych informacji, planowana jest na 2028 rok.

