Marvel ma hit, którego mało kto chce oglądać. Kiepska oglądalność najlepszego serialu z MCU ostatnich lat

Nawet tak dobra produkcja z wysokimi ocenami od widzów i recenzentów nie skłoniła fanów do obejrzenia jej na Disney+.

Serial Wonder Man zadebiutował na Disney+ pod koniec stycznia, a Marvel zdecydował się na nietypowy krok, publikując od razu cały ośmioodcinkowy sezon. Choć takie rozwiązanie bywa wygodne dla widzów preferujących binge-watching, to część fanów uznała, że produkcja nie doczekała się premiery godnej nowej produkcji z MCU. Niestety serial szybko zaczął tracić widzów i obecnie mało kto jest zainteresowany tą produkcją. Wonder Man – oglądalność nowego serialu Marvela gorsza od Echo Wonder Man zdobył bardzo wysokie oceny zarówno od widzów, jak i recenzentów. Mimo to z danych serwisu monitorującego popularność platform streamingowych FlixPatrol wynika, że oglądalność Wonder Man stopniowo maleje. Serial zajmuje obecnie czwarte miejsce w globalnym zestawieniu najchętniej oglądanych produkcji Disney+, podczas gdy w Stanach Zjednoczonych spadł z drugiej na piątą pozycję i nie utrzymuje już pierwszego miejsca na żadnym rynku. W Kanadzie produkcja rozpoczęła tydzień na miejscu drugim, by spaść na siódme, natomiast w Wielkiej Brytanii zsunęła się z czwartego na dziewiąte.

Może to wyglądać jak poważny problem, jednak taki scenariusz był do przewidzenia. Produkcje udostępniane w całości bardzo często notują szybki start, po którym następuje naturalny spadek zainteresowania, gdy widzowie kończą seans w ciągu kilku dni zamiast wracać do serialu co tydzień. Disney tradycyjnie nie ujawnia oficjalnych danych oglądalności, jednak raport firmy analitycznej Luminate rzuca nieco inne światło na sytuację. Według szacunków serial osiągnął 549,6 miliona minut oglądania w ciągu dziesięciu dni. Dla porównania, inna produkcja z linii Marvel Spotlight, Echo, zanotowała 731 milionów minut w zaledwie sześć dni. Różnica jest wyraźna, choć nie musi jednoznacznie świadczyć o porażce Wonder Man. Może natomiast sugerować narastające zmęczenie widzów treściami superbohaterskimi, które przestają być dla części publiczności obowiązkową pozycją.

Co ciekawe, nawet mieszane reakcje nie zawsze przekreślają przyszłość seriali Marvela. Przykładem jest Daredevil: Odrodzenie, który mimo chłodniejszych opinii części widzów otrzymał zamówienie na trzeci sezon jeszcze przed premierą drugiego. W przypadku Wonder Man sytuacja pozostaje otwarta, zwłaszcza że produkcja zebrała solidne recenzje. Wonder Man opowiada historię Simona Williamsa, aspirującego aktora z Hollywood, który bezskutecznie próbuje rozwinąć karierę. Przypadkowe spotkanie z Trevorem Slatterym, aktorem mającym największe sukcesy już za sobą, prowadzi go do przesłuchania do nowej wersji filmu o superbohaterze Wonder Manie reżyserowanej przez legendarnego Vona Kovaka. Dwóch aktorów znajdujących się na przeciwnych etapach kariery walczy o role, które mogą odmienić ich życie, a widzowie otrzymują wgląd w kulisy przemysłu rozrywkowego. Wszystkie odcinki pierwszego sezonu Wonder Man są już dostępne na Disney+. Obecnie nie wiadomo, kiedy Wonder Man powróci w MCU i czy jest szansa na drugi sezon. Wonder Man – recenzja serialu. Inna strona uniwersum Marvela

