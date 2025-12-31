Drugi teaser Avengers: Doomsday ujawniony. Tym razem w centrum Thor

Marvel odsłonił drugi teaser filmu Avengers: Doomsday, który od piątku wyświetlany jest w kinach przed seansem Avatar: Ogień i popiół. Po zeszłotygodniowej zapowiedzi skupionej na powrocie Steve’a Rogersa, czyli Kapitana Ameryki, przyszła pora na materiał poświęcony Thorowi, granemu ponownie przez Chrisa Hemswortha.

Thor wraca do Avengers w pierwszym zwiastunie nowego widowiska

Nowy teaser ma wyraźnie bardziej intymny, emocjonalny ton. Widzimy Thora klęczącego w lesie i modlącego się do zmarłego ojca, Odyna. Pojawiają się także krótkie, czułe sceny z jego adoptowaną córką Love – w tym moment, w którym bohater całuje ją na dobranoc. To kolejna zapowiedź mocno akcentująca motyw rodzicielstwa, po tym jak w pierwszym teaserze Steve Rogers trzymał na rękach swojego syna.