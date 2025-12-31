Zaloguj się lub Zarejestruj

Drugi teaser Avengers: Doomsday ujawniony. Tym razem w centrum Thor

Jakub Piwoński
2025/12/31 08:15
Marvel realizuje ciekawą taktykę promocyjną, ukazując teasery z ulubionymi postaciami z nieco bardziej sentymentalnej strony.

Marvel odsłonił drugi teaser filmu Avengers: Doomsday, który od piątku wyświetlany jest w kinach przed seansem Avatar: Ogień i popiół. Po zeszłotygodniowej zapowiedzi skupionej na powrocie Steve’a Rogersa, czyli Kapitana Ameryki, przyszła pora na materiał poświęcony Thorowi, granemu ponownie przez Chrisa Hemswortha.

Thor
Thor

Thor wraca do Avengers w pierwszym zwiastunie nowego widowiska

Nowy teaser ma wyraźnie bardziej intymny, emocjonalny ton. Widzimy Thora klęczącego w lesie i modlącego się do zmarłego ojca, Odyna. Pojawiają się także krótkie, czułe sceny z jego adoptowaną córką Love – w tym moment, w którym bohater całuje ją na dobranoc. To kolejna zapowiedź mocno akcentująca motyw rodzicielstwa, po tym jak w pierwszym teaserze Steve Rogers trzymał na rękach swojego syna.

Marvel i Disney konsekwentnie realizują nietypową strategię promocyjną: nowe teasery debiutują wyłącznie w kinach w piątki, a dopiero kilka dni później trafiają do sieci – we wtorki. Zgodnie z zapowiedziami, trzeci teaser, który pojawi się w kinach już w ten piątek, ma skupić się na X-Menach, prezentując m.in. Profesora X (Patrick Stewart), Magneto (Ian McKellen) i Cyklopa (James Marsden). W planach są także materiały poświęcone Wakandzie i Fantastycznej Czwórce.

Trudno nie zauważyć, że to bardzo przemyślany marketing. Avengers: Doomsday, z budżetem szacowanym na 400–500 milionów dolarów, ma kluczowe znaczenie dla przyszłości MCU. Film wprowadzi do uniwersum Doktora Dooma, łączącego naukę i magię, a także przyniesie głośny powrót Roberta Downeya Jr.. Stawka jest wysoka – a cotygodniowe teasery skutecznie rozpalają zainteresowanie nawet tych fanów, którzy w ostatnich latach zdążyli zdystansować się od Marvela. Jedyną przeszkodą na osiągnięcie sukcesu może być jednak… Diuna.

Przypominamy też wcześniejszy teaser, dotyczący Kapitana Ameryki.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2025/12/30/thor

Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




