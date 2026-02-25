The Backrooms - zobacz pierwszy zwiastun filmu adaptującego internetowy fenomen

The Backrooms – pierwszy teaser nadchodzącego horroru
Zamiast efektownej grafiki czy klasycznego zwiastuna, studio postawiło na krótką, klaustrofobiczną sekwencję wideo. Minimalistyczny styl teasera idealnie oddaje klimat internetowego oryginału. Kamera śledzi charakterystyczne pomieszczenia, w tle słychać głosy bohaterów.
Przypomnijmy, że mówimy tu o adoptowaniu internetowego fenomenu. Kane Parsons miał zaledwie 19 lat, gdy A24 powierzyło mu realizację pełnego metrażu na podstawie jego krótkich filmów. Scenariusz napisał Roberto Patino (DMZ). Szczegóły fabuły pozostają tajemnicą, ale wiadomo, że film – podobnie jak pierwowzór – będzie operował konwencją found footage i budował napięcie wokół liminalnych przestrzeni „tuż obok” naszej rzeczywistości.
W obsadzie znaleźli się m.in. Chiwetel Ejiofor, Renate Reinsve oraz Mark Duplass. W gronie producentów są m.in. Shawn Levy i James Wan. Sukces Backrooms potwierdza rosnącą pozycję internetowych twórców w Hollywood – wiralowe projekty coraz częściej stają się podstawą ambitnych produkcji kinowych. Produkcja trafi do kin 29 maja 2026 roku.
