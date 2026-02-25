The Backrooms - zobacz pierwszy zwiastun filmu adaptującego internetowy fenomen

Jak już wiemy, Internetowy fenomen Backrooms doczeka się pełnometrażowej adaptacji. Wczoraj ujawniony został pierwszy plakat filmu, który charakteryzuje się wyjątkowym minimalizmem. Krótko po tym pojawił się pierwszy teaser, który właśnie udostępniamy. W ten właśnie sposób studio A24 oficjalnie promuje film w reżyserii Kane’a Parsonsa, młodego twórcy wiralowej serii na YouTube, która kilka lat temu podbiła sieć. Film trafi do kin w maju.

The Backrooms – pierwszy teaser nadchodzącego horroru

Zamiast efektownej grafiki czy klasycznego zwiastuna, studio postawiło na krótką, klaustrofobiczną sekwencję wideo. Minimalistyczny styl teasera idealnie oddaje klimat internetowego oryginału. Kamera śledzi charakterystyczne pomieszczenia, w tle słychać głosy bohaterów.