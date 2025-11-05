MCU szykuje zaskakujący zwrot? Nowa plotka sugeruje dużą zmianę w szeregach X-Men (zgodną z komiksami)

To może zaskoczyć niejednego fana Marvela.

Wygląda na to, że Marvel Cinematic Universe wreszcie przygotowuje grunt pod wielki debiut X-Menów. Po latach spekulacji, a także połączeniu Disneya z 20th Century Fox, fani od dawna czekali na moment, w którym mutanci oficjalnie dołączą do MCU. Poniekąd już się to stało – za sprawą filmu Deadpool & Wolverine. Ale dopiero teraz, w nadchodzących projektach, mutanci po raz pierwszy połączą się z resztą świty mścicieli. Co ciekawe, w sieci pojawiła się nowa plotka, która może zdradzać, kto stanie się głównym bohaterem tej części uniwersum – i, ku zaskoczeniu wielu, nie będzie to Wolverine. To nie Wolverine będzie nowym liderem X-Men Według informacji ujawnionych w najnowszym odcinku The Kristian Harloff Show, Marvel planuje położyć znacznie większy nacisk na Cyklopa i rodzinę Summersów. Harloff twierdzi, że słyszał od swoich źródeł, iż to właśnie Scott Summers ma stać się centralną postacią X-Menów w MCU, podczas gdy Wolverine pozostanie w tle.

Jednym z elementów, które mogłyby znaleźć się w X-Menach – ponieważ wszyscy wiedzą, że będą mieć lidera – będzie to Cyklop i będzie położony na niego silny nacisk, jak i na rodzinę Summersów. Wolverine nie byłby więc głównym bohaterem – powiedział Harloff. Jeśli te informacje się potwierdzą, oznaczałoby to dużą zmianę względem poprzednich ekranowych adaptacji. W filmach produkowanych przez 20th Century Fox przez lata to Wolverine, grany przez Hugh Jackmana, był niekwestionowanym liderem uniwersum mutantów. Większość fabuł – od kultowego X-Men 2 po Przeszłość, która nadejdzie – koncentrowała się właśnie na nim.

GramTV przedstawia:

Tymczasem skupienie się na Cyklopie i jego rodzinie mogłoby przywrócić filmom o mutantach większą zgodność z komiksowym pierwowzorem. W świecie Marvela rodzina Summersów zajmuje wyjątkowe miejsce – obejmuje m.in. Jean Grey, Cable’a, Rachel Summers, Havoca, Vulcana i Corsaira – a ich powiązania z wieloma kluczowymi postaciami i wydarzeniami dają ogromne możliwości narracyjne. Oczywiście, Wolverine nigdzie się nie wybiera – według plotek Hugh Jackman ma powrócić w filmie Avengers: Doomsday, gdzie pojawi się u boku innych bohaterów z poprzednich serii. Jego rola w nowym MCU ma być jednak bardziej symboliczna, a nie centralna. Za nadchodzący projekt X-Men odpowiada Jake Schreier, który ma przed sobą trudne zadanie – wprowadzić mutantów do MCU w sposób, który będzie spójny z nadchodzącymi wydarzeniami z filmów Avengers: Doomsday i Avengers: Secret Wars. Według plotek, Doomsday ma przedstawić zderzenie trzech Ziem, którego efektem będzie powstanie Battleworldu – świata łączącego różne uniwersa Marvela. To właśnie ten moment może stać się punktem wyjścia dla nowej historii mutantów. Choć na razie to tylko niepotwierdzone doniesienia, wizja MCU skupionego wokół Cyklopa i rodziny Summersów wydaje się odświeżającym kierunkiem, który może tchnąć nowe życie w markę X-Men. Przeczytajcie także o naszych wcześniejszych doniesieniach odnośnie zapomnianej postaci z komiksów, która miałaby dołączyć do MCU.

Jakub Piwoński Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.





