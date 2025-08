Wysyp zdjęć ze Spider-Mana 4. Nowy strój, przeciwnicy i Punisher

Rozpoczęły się prace na planie Spider-Man: Brand New Day, a do sieci trafiło mnóstwo materiałów.

Tom Holland oficjalnie zaprezentował nowy kostium Spider-Mana, który zobaczymy w nadchodzącej produkcji Spider-Man: Brand New Day. Po krótkiej zapowiedzi z okazji Dnia Spider-Mana przypadającego na 1 sierpnia, aktor odsłonił cały strój dzień w kolejnym nagraniu, w którym wychodzi z cienia w jaskrawoczerwono-niebieskim kombinezonie z większym niż wcześniej symbolem pająka. Nowy wygląd wyraźnie nawiązuje do klasycznego kostiumu znanego z komiksów.

Wciąż nie wiadomo, kto będzie głównym antagonistą, ani kto wcieli się w wielu z tych postaci. Fani spekulują, że za wszystkim może stać Tombstone lub Scorpion, a niektórzy podejrzewają również pojawienie się Mister Negative.

Zdjęcia do filmu dopiero się rozpoczęły w Glasgow, a przez cały miniony weekend do sieci trafiało mnóstwo nowych zdjęć i nagrań z planu. Część z nich zobaczycie poniżej.

W sieci pojawiły się również kolejne zdjęcia z planu specjalnej produkcji Marvel Studios The Punisher, które ujawniają postać uznawaną za Ma Gnucci. Choć jakość fotografii jest dobra, to tożsamość aktorki pozostaje nieznana. Niektórzy fani dostrzegają podobieństwo do Chloë Sevigny, jednak równie dobrze może to być dublerka. W wersji komiksowej Gnucci była brutalną mafiosą, która po stracie synów rzuca wszystko, by dopaść Punishera. Jej los w oryginale był wyjątkowo okrutny, ale w MCU zachowała wszystkie kończyny, mimo że porusza się na wózku.

