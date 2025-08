Spider-Man: Brand New Day w pierwszej oficjalnej zapowiedzi. Zwiastun pokazuje nowy kostium superbohatera

Do obsady powrócą Zendaya jako M.J. Jones-Watson oraz Jacob Batalon jako Ned Leeds. Do ekipy dołączają też nowe twarze. Jon Bernthal ponownie wcieli się w brutalnego Punishera, znanego z serialu Daredevil: Born Again. U jego boku pojawi się koleżanka z planu The Bear Liza Colón-Zayas, a także Sadie Sink z Stranger Things, której rola owiana jest tajemnicą.

Przypomnijmy, że Spider-Man: Brand New Day trafi do kin 31 lipca 2026 roku.