Spider-Man i Hulk w jednym filmie. Bohaterowie będą mieli pełne ręcę roboty

To powrót Ruffalo do roli, którą po raz pierwszy odegrał 14 lat temu w filmie Avengers. Choć plotki o jego udziale krążyły od miesięcy, dopiero teraz – wraz z gotowym scenariuszem i planem zdjęciowym – Marvel i Sony potwierdzają jego udział.

Mark Ruffalo oficjalnie powraca jako Bruce Banner, czyli Hulk, w nadchodzącym filmie Spider-Man : Brand New Day. Tym samym dołącza do Toma Hollanda w kontynuacji przygód Człowieka-Pająka, której produkcja rusza jeszcze w tym miesiącu w Anglii.

Film kontynuuje tradycję łączenia Spider-Mana z innymi bohaterami MCU – wcześniej byli to Iron Man (Robert Downey Jr.), Nick Fury (Samuel L. Jackson) i Doktor Strange (Benedict Cumberbatch). Tym razem jednak skala może być większa – do obsady ma ponoć dołączyć także Jon Bernthal jako Punisher. Co jednak ważne, równocześnie z potwierdzeniem udziału Ruffalo ujawniono także, że Michael Mando, który grał Skorpiona w Spider-Man: Homecoming, także wystąpi w nowym filmie.