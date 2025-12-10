Po 20 latach Nicolas Cage wraca do swojej słynnej roli. Zobacz pierwsze zdjecia z planu

To sequel Pana życia i śmierci.

Nicolas Cage wraca do roli Jurija Orłowa, handlarza bronią. Trwają prace na planie Lords of War, kontynuacji głośnego Pana życia i śmierci. W sieci zadebiutowały pierwsze fotografie zza kulis, na których oprócz Cage’a pojawia się również Bill Skarsgård, odgrywający kluczową postać w nowej odsłonie historii. Pana życia i śmierci powraca Za kamerą ponownie stanął Andrew Niccol, twórca oryginału, który po niemal dwóch dekadach powraca do świata nielegalnego handlu bronią. Zdjęcia rozpoczęły się w ubiegłym miesiącu, a pierwsze materiały z planu pokazują, że film szykuje się na intensywny thriller o konflikcie pokoleń i cenie, jaką płaci się za życie w cieniu przemocy.

Jak pamiętamy, Pan życia i śmierci z 2005 opowiadał historię Jurija Orłowa – człowieka, który zbudował swoje imperium na sprzedaży broni każdemu, kto był w stanie zapłacić. Jego kariera, napędzana chciwością i nieustannym ryzykiem, prowadziła go na szczyt przestępczego świata, ale jednocześnie wymuszała dramatyczne wybory między rodziną a brutalnym stylem życia.

W Lords of War Orłow dowiaduje się o istnieniu dorosłego syna, Antona. Próbuje odwieść go od przestępczej drogi, lecz młody mężczyzna okazuje się jeszcze bardziej bezwzględny niż ojciec. Anton buduje własną armię najemników i pragnie zdominować globalny rynek konfliktów zbrojnych. Między bohaterami rodzi się nie tylko walka o wpływy, lecz także o względy tej samej kobiety. Bill Skarsgård wciela się w Antona, a w obsadzie pojawiają się również Laura Harrier, Sylvia Hoeks i Greg Tarzan Davis. Film nie ma jeszcze oficjalnej daty premiery. Ale można już podziwiać pierwsze zdjęcia z planu. Wczytywanie ramki mediów. Wczytywanie ramki mediów.

Jakub Piwoński Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.





