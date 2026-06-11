Epic Games Store rozdaje kolejne dwie gry za darmo. Tym razem coś dla fanów genialnego uniwersum science ficiton

Już od dzisiaj w sklepie Epic Games odbierzemy kolejne dwie gry całkowicie za darmo.

Mega Wyprzedaże 2026 w Epic Games Store dobiegły końca. Tym samym już tydzień temu poznaliśmy tytuły dwóch nowych darmowych gier, które odbierzemy już dzisiaj od godziny 17:00 czasu polskiego. Pierwszą z nich jest Warhammer 40,000 : Speed Freeks, czyli gra akcji z pojazdami, która zadebiutowała na rynku w maju ubiegłego roku. Drugim prezentem jest The Ouroboros King, czyli taktyczna gra turowa z elementami roguelite, inspirowana szachami. Poniżej znajdziecie wszystkie szczegóły promocji.

Wysokooktanowe wyścigi bojowe w uniwersum Warhammer 40,000! Startuj w wyścigach i personalizuj swoje buggy, czołgi i helikoptery, doskonaląc technikę jazdy i obsługę broni wybuchowej. Odblokuj sprzęt, personalizuj swoje pojazdy i korzystaj z Warsztatu kreatywnego, aby tworzyć i rozgrywać niestandardowe mapy, dzieląc się nimi ze społecznością!

Wiencej prędkości. Wiencej dakki. Dołącz do Speedwaaagh i mknij po zniszczonych przez wojnę torach, rywalizując solo, z botami lub innymi graczami online, korzystając z różnych trybów gry.

The Ouroboros King – za darmo

Ouroboros King łączy w sobie głębię strategii znaną z szachów z różnorodnością i regrywalnością roguelike'ów. Zbierz potężną armię, odkryj potężne relikty i kup zaskakujące gadżety, aby pokonać Sabat. Zbuduj Potężną Armię: Łącz klasyczne i nowe figury szachowe, zapewniajace bonusy relikty, oraz różne przedmioty zapewniające tymczasowe korzyści, aby stworzyć potężną armię.

Dopracuj Strategię: Możesz poruszyć tylko jedną figurą na turę, więc musisz wybierać ostrożnie. Zadbaj o współpracę oddzialów w celu zniszczenia armii wroga.

Druga Szansa: Jeśli zostaniesz pokonany, możesz wrócić do akcji w innej osi czasu, gdzie droga do zwycięstwa będzie inna: inna mapa, inni wrogowie, inne nagrody...

Jeszcze więcej darmowych gier w Epic Games Store

Wciąż możecie za darmo odebrać dwie gry z ubiegłego tygodnia. Tylko do godziny 17:00 do swojego konta przypiszecie Rogue Waters oraz Songs of Conquest.