PlayStation Network nie działa. "Świetna" reklama pełnej cyfryzacji

PlayStation Network zmaga się z poważną awarią, która uniemożliwia milionom użytkowników korzystanie z usług sieciowych oraz dostępu do cyfrowych zakupów. Problemy pojawiły się w wyjątkowo niefortunnym momencie, bowiem zaledwie kilka dni po ogłoszeniu przez Sony planów zakończenia produkcji fizycznych wydań gier na PlayStation od 2028 roku, a to z pewnością nie jest dobra reklama takiego ruchu w oczach graczy.

PlayStation Network przestało działać

Początkowo przypuszczano, że awaria PSN może mieć związek z problemami infrastruktury Amazon Web Services, które wystąpiły we wczesnych godzinach 24 lipca. Amazon poinformował jednak, że wszystkie problemy z usługami AWS zostały już usunięte, podczas gdy PlayStation Network pozostawało niedostępne przez ponad cztery godziny. Zgodnie z oficjalnym wskaźnikiem statusu usług PlayStation problemy objęły praktycznie cały ekosystem PSN. Awaria dotyczy PlayStation Store, PlayStation Video, zarządzania kontami, usług związanych z grami i funkcjami społecznościowymi oraz PlayStation Direct.