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PlayStation Network nie działa. "Świetna" reklama pełnej cyfryzacji

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/07/24 20:05
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Awaria PlayStation Network wywołała kolejną falę krytyki wobec cyfrowej przyszłości PlayStation.

PlayStation Network zmaga się z poważną awarią, która uniemożliwia milionom użytkowników korzystanie z usług sieciowych oraz dostępu do cyfrowych zakupów. Problemy pojawiły się w wyjątkowo niefortunnym momencie, bowiem zaledwie kilka dni po ogłoszeniu przez Sony planów zakończenia produkcji fizycznych wydań gier na PlayStation od 2028 roku, a to z pewnością nie jest dobra reklama takiego ruchu w oczach graczy.

PlayStation
PlayStation

PlayStation Network przestało działać

Początkowo przypuszczano, że awaria PSN może mieć związek z problemami infrastruktury Amazon Web Services, które wystąpiły we wczesnych godzinach 24 lipca. Amazon poinformował jednak, że wszystkie problemy z usługami AWS zostały już usunięte, podczas gdy PlayStation Network pozostawało niedostępne przez ponad cztery godziny. Zgodnie z oficjalnym wskaźnikiem statusu usług PlayStation problemy objęły praktycznie cały ekosystem PSN. Awaria dotyczy PlayStation Store, PlayStation Video, zarządzania kontami, usług związanych z grami i funkcjami społecznościowymi oraz PlayStation Direct.

GramTV przedstawia:

Użytkownicy informują między innymi o braku możliwości dokonywania zakupów w PlayStation Store, a także pobierania wcześniej zakupionych gier z własnej biblioteki. Sony nie poinformowało jeszcze, kiedy wszystkie usługi zostaną w pełni przywrócone. Jak można było się spodziewać, awaria wywołała kolejną falę krytyki i dyskusji na temat przyszłości cyfrowej dystrybucji na konsolach PlayStation Po ogłoszeniu przez Sony, że od 2028 roku nowe gry na PlayStation nie będą już wydawane na płytach, wielu graczy otwarcie krytykowało tę decyzję. Obecna niedostępność PSN sprawiła, że część społeczności uznała ją za praktyczny przykład problemów wynikających z całkowitego uzależnienia od usług cyfrowych.

W mediach społecznościowych pojawia się wiele komentarzy przypominających, że zakup cyfrowej gry oznacza w praktyce nabycie licencji na korzystanie z produktu. W sytuacji, gdy usługa sieciowa przestaje działać lub dostęp do biblioteki zostaje ograniczony, użytkownicy mogą czasowo utracić możliwość korzystania z zakupionych tytułów. Obawy dotyczące całkowicie cyfrowej przyszłości PlayStation wyrażali również byli pracownicy PlayStation oraz znani twórcy internetowi zajmujący się tematyką gier, w tym Scott the Woz. Dodatkowo użytkownicy regularnie oznaczają wpisy publikowane przez oficjalne konto PlayStation w serwisie X specjalnymi adnotacjami społeczności, przypominając potencjalnym klientom o ryzyku związanym z zakupem wyłącznie cyfrowych wersji gier.

Źródło:https://gamerant.com/is-psn-down-july-2026/

Tagi:

News
Sony
PSN
PlayStation
PlayStation Network
cyfrowa dystrybucja
awaria
krytyka
problem
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112