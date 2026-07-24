Twórcy Gray Zone Warfare odpowiadają na zarzuty o cheaterów i cenzurę. Studio zabrało oficjalny głos

Co dalej z problemami?

W ostatnich dniach wokół Gray Zone Warfare zrobiło się wyjątkowo głośno. Wszystko za sprawą obszernego, 45-minutowego materiału opublikowanego przez twórcę internetowego Fisherman Dave, który oskarżył MADFINGER Games o narastający problem z oszustami oraz rzekome cenzurowanie treści poruszających ten temat. Deweloper postanowił odnieść się do tych zarzutów, twierdząc, że część przedstawionych informacji jest nieprawdziwa. Gray Zone Warfare – twórca mówi o cheaterach i cenzurze W swoim materiale Fisherman Dave szczegółowo omawia sytuację związaną z oszustami w Gray Zone Warfare. Film zawiera rozmowy z członkami społeczności, analizę zapisów umowy EULA oraz odniesienia do dyskusji prowadzonych w mediach społecznościowych. Jednym z najpoważniejszych zarzutów jest oskarżenie o cenzurowanie krytycznych materiałów. Według autora filmu wpisy dotyczące problemu z cheaterami miały być usuwane z oficjalnego subreddita gry, a studio miało wykorzystywać zgłoszenia naruszeń praw autorskich wobec twórców poruszających ten temat.

MADFINGER Games stanowczo odrzuciło te zarzuty. Studio przekonuje, że nie prowadzi działań mających na celu uciszanie krytyki ani usuwanie materiałów dotyczących problemu z oszustami. Na potwierdzenie tej tezy zwracana jest uwaga na fakt, że film Fisherman Dave'a pozostaje dostępny na YouTube już od kilku dni i nie został usunięty ani zablokowany przez dewelopera. Choć studio nie zgadza się z częścią przedstawionych oskarżeń, trudno zaprzeczyć, że problem oszustów dotyka obecnie większość popularnych gier wieloosobowych. Tytuły takie jak Call of Duty, Counter-Strike, Rainbow Six Siege czy Escape from Tarkov od lat zmagają się z podobnymi wyzwaniami.

GramTV przedstawia:

Gray Zone Warfare również nie jest od nich wolne. Produkcja MADFINGER Games zdobyła sporą popularność od premiery we wczesnym dostępie w 2024 roku, a aktualizacja 0.4 znacząco zwiększyła liczbę aktywnych graczy. Wraz ze wzrostem popularności rośnie jednak także liczba zgłoszeń dotyczących nieuczciwych graczy. Na ten moment MADFINGER Games nie zapowiedziało nowych działań związanych z systemami antycheat. Studio ma jednak monitorować sytuację i nie zgadza się z zarzutami dotyczącymi rzekomego cenzurowania społeczności.