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Wystartował Steam Next Fest 2026. Ponad 4250 darmowych dem czeka na graczy PC

Mikołaj Berlik
2026/06/16 14:00
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Przez najbliższy tydzień użytkownicy Steam mogą testować nadchodzące hity, w tym Onimushę, The Sinking City 2 i Mortal Shell II.

Valve oficjalnie rozpoczęło czerwcową edycję Steam Next Fest. Jedno z najpopularniejszych wydarzeń na platformie Steam ponownie pozwala graczom wypróbować nadchodzące produkcje przed premierą – całkowicie za darmo.

Steam
Steam

Steam Next Fest – ponad 4250 darmowych dem do sprawdzenia

Tegoroczny Steam Next Fest wystartował 15 czerwca o godzinie 19:00 i potrwa do 22 czerwca, również do godziny 19:00. Przez siedem dni użytkownicy platformy będą mogli pobrać i przetestować ponad 4250 wersji demonstracyjnych gier na PC. Jak co roku wydarzeniu towarzyszą transmisje na żywo oraz sesje pytań i odpowiedzi z deweloperami. Dla większości graczy najważniejsze pozostają jednak dema, które pozwalają sprawdzić nadchodzące produkcje jeszcze przed ich premierą.

Wśród najpopularniejszych dem znalazły się zarówno duże produkcje AAA, jak i interesujące projekty niezależne. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się:

Wiele z dostępnych dem oferuje polską lokalizację, co dodatkowo ułatwia zapoznanie się z nadchodzącymi premierami.

GramTV przedstawia:

Zapoznaj się z nadchodzącymi grami i wypróbuj darmowe wersje demonstracyjne. Dodaj ulubione tytuły do listy życzeń, aby otrzymać powiadomienie o ich premierze!

Steam Next Fest tradycyjnie poprzedza wielką letnią wyprzedaż Steam Summer Sale, która rozpocznie się już za nieco ponad tydzień. Dla graczy jest to doskonała okazja, by odkryć nowe produkcje i zdecydować, które tytuły warto dodać do listy życzeń przed rozpoczęciem promocji.

Tagi:

News
PC
Steam
demo
Valve
darmowe gry
za darmo
wydarzenie
Steam Next Fest
Mikołaj Berlik
Komentarze
2
Muradin_07
The King of Iron Fist
Dzisiaj 14:37

Szczerze to przeraziła mnie na stronie głównej liczba gunwo-okładek robionych w AI, jak i samych gier robionych przy udziale takowego.

Ja wiem, czasy się zmieniły, ale dosłownie poza grami, których dema już się pojawiło nie pojawiło się NIC ciekawego. Serio, spadek jakości w Steam Next Fest jest kosmiczny.

Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 14:05

Demo powinno być standardem, a nie że robią z tego wielkie wydarzenie.




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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112