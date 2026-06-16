Wystartował Steam Next Fest 2026. Ponad 4250 darmowych dem czeka na graczy PC

Przez najbliższy tydzień użytkownicy Steam mogą testować nadchodzące hity, w tym Onimushę, The Sinking City 2 i Mortal Shell II.

Valve oficjalnie rozpoczęło czerwcową edycję Steam Next Fest. Jedno z najpopularniejszych wydarzeń na platformie Steam ponownie pozwala graczom wypróbować nadchodzące produkcje przed premierą – całkowicie za darmo. Steam Next Fest – ponad 4250 darmowych dem do sprawdzenia Tegoroczny Steam Next Fest wystartował 15 czerwca o godzinie 19:00 i potrwa do 22 czerwca, również do godziny 19:00. Przez siedem dni użytkownicy platformy będą mogli pobrać i przetestować ponad 4250 wersji demonstracyjnych gier na PC. Jak co roku wydarzeniu towarzyszą transmisje na żywo oraz sesje pytań i odpowiedzi z deweloperami. Dla większości graczy najważniejsze pozostają jednak dema, które pozwalają sprawdzić nadchodzące produkcje jeszcze przed ich premierą.

GramTV przedstawia:

Zapoznaj się z nadchodzącymi grami i wypróbuj darmowe wersje demonstracyjne. Dodaj ulubione tytuły do listy życzeń, aby otrzymać powiadomienie o ich premierze! Steam Next Fest tradycyjnie poprzedza wielką letnią wyprzedaż Steam Summer Sale, która rozpocznie się już za nieco ponad tydzień. Dla graczy jest to doskonała okazja, by odkryć nowe produkcje i zdecydować, które tytuły warto dodać do listy życzeń przed rozpoczęciem promocji. Dark Souls spotyka Vampire Survivors i Hadesa. Nowy soulslike zbiera świetne opinie na Steamie