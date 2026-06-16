Wystartował Steam Next Fest 2026. Ponad 4250 darmowych dem czeka na graczy PC

Valve oficjalnie rozpoczęło czerwcową edycję Steam Next Fest. Jedno z najpopularniejszych wydarzeń na platformie Steam ponownie pozwala graczom wypróbować nadchodzące produkcje przed premierą – całkowicie za darmo.
Steam Next Fest – ponad 4250 darmowych dem do sprawdzenia
Tegoroczny Steam Next Fest wystartował 15 czerwca o godzinie 19:00 i potrwa do 22 czerwca, również do godziny 19:00. Przez siedem dni użytkownicy platformy będą mogli pobrać i przetestować ponad 4250 wersji demonstracyjnych gier na PC. Jak co roku wydarzeniu towarzyszą transmisje na żywo oraz sesje pytań i odpowiedzi z deweloperami. Dla większości graczy najważniejsze pozostają jednak dema, które pozwalają sprawdzić nadchodzące produkcje jeszcze przed ich premierą.