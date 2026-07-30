Epic z hołdem dla legend gier. Sonic, Persona, Mega Man i Pac-Man wśród przecieków

Informacje pochodzą od znanych leakerów Fortnite — ShiinaBR i HypeX — którzy twierdzą, że szczegóły zostały znalezione w zaszyfrowanych plikach najnowszej aktualizacji gry. Chociaż plotki o sezonie poświęconym „gamingowym legendom” krążyły już wcześniej, nowe odkrycia mają wskazywać na konkretne franczyzy, które mogą pojawić się w grze.

Według najnowszych przecieków kolejny sezon Fortnite skupi się na największych ikonach świata gier wideo. Po serii współprac z filmami i komiksami Epic Games ma skierować uwagę na klasyczne oraz współczesne marki gamingowe.

Na razie nie wiadomo, w jaki sposób każda z nich zostanie wykorzystana.

Niektóre współprace wydają się oczywiste — postacie z Mega Mana czy serii Persona mogłyby bez problemu trafić do gry jako nowe skiny. Większym wyzwaniem mogą być jednak marki takie jak Pac-Man, którego klasyczna forma mocno różni się od typowych bohaterów Fortnite, a także Tetris, gdzie nie jest jasne, jak miałby zostać przedstawiony w świecie gry. Możliwe, że Epic Games przygotuje dla nich specjalne elementy kosmetyczne, lokacje, wydarzenia lub mechaniki zamiast tradycyjnych strojów.

Jeżeli przecieki się potwierdzą, Fortnite może połączyć w jednym wydarzeniu marki należące między innymi do Sega (Sonic), Bandai Namco (Pac-Man) i innych dużych wydawców i właścicieli klasycznych serii. Taki ruch mógłby otworzyć drogę do kolejnych współprac z branżą gier w przyszłości. Kolejny rozdział w Fortnite ma rozpocząć się w połowie sierpnia.

Będzie to ostatni pełnoprawny sezon tego rozdziału. Po nim Epic Games ma przygotować krótszy mini-sezon, podobny do zeszłorocznego wydarzenia inspirowanego The Simpsons, a następnie rozdział ma zakończyć się dużym wydarzeniem na żywo.