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Epic z hołdem dla legend gier. Sonic, Persona, Mega Man i Pac-Man wśród przecieków

Mikołaj Berlik
2026/07/30 14:00
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Poznaliśmy szczegóły.

Według najnowszych przecieków kolejny sezon Fortnite skupi się na największych ikonach świata gier wideo. Po serii współprac z filmami i komiksami Epic Games ma skierować uwagę na klasyczne oraz współczesne marki gamingowe.

Epic z hołdem dla legend gier. Sonic, Persona, Mega Man i Pac-Man wśród przecieków
Insider Gaming

Legendy mają przejąć Fortnite

Informacje pochodzą od znanych leakerów Fortnite — ShiinaBR i HypeX — którzy twierdzą, że szczegóły zostały znalezione w zaszyfrowanych plikach najnowszej aktualizacji gry. Chociaż plotki o sezonie poświęconym „gamingowym legendom” krążyły już wcześniej, nowe odkrycia mają wskazywać na konkretne franczyzy, które mogą pojawić się w grze.

Wśród wymienianych marek znajdują się:

  • Sonic the Hedgehog,
  • Persona,
  • Mega Man,
  • Tetris,
  • Pac-Man.

Na razie nie wiadomo, w jaki sposób każda z nich zostanie wykorzystana.

Wczytywanie ramki mediów.

GramTV przedstawia:

Niektóre współprace wydają się oczywiste — postacie z Mega Mana czy serii Persona mogłyby bez problemu trafić do gry jako nowe skiny. Większym wyzwaniem mogą być jednak marki takie jak Pac-Man, którego klasyczna forma mocno różni się od typowych bohaterów Fortnite, a także Tetris, gdzie nie jest jasne, jak miałby zostać przedstawiony w świecie gry. Możliwe, że Epic Games przygotuje dla nich specjalne elementy kosmetyczne, lokacje, wydarzenia lub mechaniki zamiast tradycyjnych strojów.

Jeżeli przecieki się potwierdzą, Fortnite może połączyć w jednym wydarzeniu marki należące między innymi do Sega (Sonic), Bandai Namco (Pac-Man) i innych dużych wydawców i właścicieli klasycznych serii. Taki ruch mógłby otworzyć drogę do kolejnych współprac z branżą gier w przyszłości. Kolejny rozdział w Fortnite ma rozpocząć się w połowie sierpnia.

Będzie to ostatni pełnoprawny sezon tego rozdziału. Po nim Epic Games ma przygotować krótszy mini-sezon, podobny do zeszłorocznego wydarzenia inspirowanego The Simpsons, a następnie rozdział ma zakończyć się dużym wydarzeniem na żywo.

Źródło:https://insider-gaming.com/fortnites-next-season-is-themed-on-gaming-legends-including-sonic-persona-more/

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News
PC
plotka
Epic Games
Fortnite
przeciek
Epic
Mikołaj Berlik
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tel. (+48 22) 332 16 00
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