Zaloguj się lub Zarejestruj

Twórcy 1666: Amsterdam prezentują nowy zwiastun pokazujący niezwykłą więź Noa i Aarona

Mikołaj Berlik
2026/07/31 16:00
1
0

Panache dzieli się krótkim materiałem.

Nowy zwiastun 1666: Amsterdam skupia się na jednej z najciekawszych części gry — tajemniczej więzi łączącej głównych bohaterów, Noę i Aarona. Twórcy pokazują, że ich współpraca nie jest przypadkowa. Los oraz wydarzenia nadprzyrodzone sprawiają, że dwójka bohaterów zostaje połączona mimo dzielących ich różnic, a specjalny rytuał staje się punktem zwrotnym ich historii.

1666: Amsterdam
1666: Amsterdam

Noa i Aaron — duet połączony przez przeznaczenie

Fabuła przedstawia Noę jako osobę mającą do wykonania ważną misję związaną z tajemniczymi Originals. W jej zadaniu pomaga Aaron — istota pochodząca z przyszłości, która musi odnaleźć się w zupełnie nowej sytuacji. Jednym z najbardziej nietypowych elementów jest fakt, że Aaron przyjmuje kocią formę, dzięki której może działać jako zwiadowca Noa, jej „oczy i uszy” w miejscach niedostępnych dla niej oraz pomocnik podczas eksploracji i wykonywania misji.

Największym wyzwaniem dla Aarona będzie pogodzenie się z utratą dawnego życia i zaakceptowanie swojej nowej roli.

Noa ma dysponować potężnymi możliwościami bojowymi, podczas gdy Aaron zapewni jej przewagę dzięki swojej mobilności i zdolnościom zwiadowczym. Twórcy nie zdradzają jeszcze wszystkich szczegółów dotyczących świata gry, ale nowy materiał ma przede wszystkim wzbudzić ciekawość wokół relacji bohaterów i nietypowego założenia fabularnego.

Amsterdam, rok 1666. Miasto zbudowane na bogactwie, władzy i czystej sile woli, ale teraz napędzane przez złowrogą siłę, której samo nie stworzyło…

Istoty znane jako Pierwotni żyją od wieków – obdarzone czasem, obdarzone władzą oraz swobodą nadużywania obu tych darów. Teraz nadszedł czas, by zapłacić za tę władzę.

Noa Brooklyn urodziła się jako Kolekcjonerka, wychowana przez Zaindarisów w celu, którego nie wybrała: odzyskania tej władzy.

GramTV przedstawia:

1666: Amsterdam ma pojawić się jeszcze w 2026 roku. Kolejne informacje dotyczące gry mają zostać ujawnione w nadchodzących miesiącach.

Źródło:https://gamingbolt.com/1666-amsterdam-shares-new-trailer-explaining-noa-and-aarons-unique-bond

Tagi:

News
PC
zwiastun
1666
1666: Amsterdam
Panache Digital Games
Mikołaj Berlik
Komentarze
1
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 17:16

Demo nie zachwycało. Długa droga jeszcze przed nimi. 




TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112