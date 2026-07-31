Twórcy 1666: Amsterdam prezentują nowy zwiastun pokazujący niezwykłą więź Noa i Aarona

Nowy zwiastun 1666: Amsterdam skupia się na jednej z najciekawszych części gry — tajemniczej więzi łączącej głównych bohaterów, Noę i Aarona. Twórcy pokazują, że ich współpraca nie jest przypadkowa. Los oraz wydarzenia nadprzyrodzone sprawiają, że dwójka bohaterów zostaje połączona mimo dzielących ich różnic, a specjalny rytuał staje się punktem zwrotnym ich historii.

Noa i Aaron — duet połączony przez przeznaczenie

Fabuła przedstawia Noę jako osobę mającą do wykonania ważną misję związaną z tajemniczymi Originals. W jej zadaniu pomaga Aaron — istota pochodząca z przyszłości, która musi odnaleźć się w zupełnie nowej sytuacji. Jednym z najbardziej nietypowych elementów jest fakt, że Aaron przyjmuje kocią formę, dzięki której może działać jako zwiadowca Noa, jej „oczy i uszy” w miejscach niedostępnych dla niej oraz pomocnik podczas eksploracji i wykonywania misji.