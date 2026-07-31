Twórcy 1666: Amsterdam prezentują nowy zwiastun pokazujący niezwykłą więź Noa i Aarona

Nowy zwiastun 1666: Amsterdam skupia się na jednej z najciekawszych części gry — tajemniczej więzi łączącej głównych bohaterów, Noę i Aarona. Twórcy pokazują, że ich współpraca nie jest przypadkowa. Los oraz wydarzenia nadprzyrodzone sprawiają, że dwójka bohaterów zostaje połączona mimo dzielących ich różnic, a specjalny rytuał staje się punktem zwrotnym ich historii.
Noa i Aaron — duet połączony przez przeznaczenie
Fabuła przedstawia Noę jako osobę mającą do wykonania ważną misję związaną z tajemniczymi Originals. W jej zadaniu pomaga Aaron — istota pochodząca z przyszłości, która musi odnaleźć się w zupełnie nowej sytuacji. Jednym z najbardziej nietypowych elementów jest fakt, że Aaron przyjmuje kocią formę, dzięki której może działać jako zwiadowca Noa, jej „oczy i uszy” w miejscach niedostępnych dla niej oraz pomocnik podczas eksploracji i wykonywania misji.
Największym wyzwaniem dla Aarona będzie pogodzenie się z utratą dawnego życia i zaakceptowanie swojej nowej roli.
Noa ma dysponować potężnymi możliwościami bojowymi, podczas gdy Aaron zapewni jej przewagę dzięki swojej mobilności i zdolnościom zwiadowczym. Twórcy nie zdradzają jeszcze wszystkich szczegółów dotyczących świata gry, ale nowy materiał ma przede wszystkim wzbudzić ciekawość wokół relacji bohaterów i nietypowego założenia fabularnego.
Amsterdam, rok 1666. Miasto zbudowane na bogactwie, władzy i czystej sile woli, ale teraz napędzane przez złowrogą siłę, której samo nie stworzyło…
Istoty znane jako Pierwotni żyją od wieków – obdarzone czasem, obdarzone władzą oraz swobodą nadużywania obu tych darów. Teraz nadszedł czas, by zapłacić za tę władzę.
Noa Brooklyn urodziła się jako Kolekcjonerka, wychowana przez Zaindarisów w celu, którego nie wybrała: odzyskania tej władzy.
GramTV przedstawia:
1666: Amsterdam ma pojawić się jeszcze w 2026 roku. Kolejne informacje dotyczące gry mają zostać ujawnione w nadchodzących miesiącach.