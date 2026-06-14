Dark Souls spotyka Vampire Survivors i Hadesa. Nowy soulslike zbiera świetne opinie na Steamie

Cursemark zadebiutował we wczesnym dostępie i już przyciąga uwagę fanów wymagających gier akcji.

Na Steamie pojawiła się kolejna produkcja inspirowana twórczością FromSoftware, ale tym razem deweloperzy postanowili połączyć klasycznego soulslike’a z pomysłami znanymi z jednego z największych niezależnych hitów ostatnich lat. Mowa o Cursemark, które po premierze we wczesnym dostępie zaczęło zbierać bardzo pozytywne recenzje od graczy. Dark Souls, Vampire Survivors, Hades i Zelda w jednej grze Za produkcję odpowiada niezależne studio CLYDE Games, a wydawcą jest Mad Mushroom. Gra zadebiutowała w Early Access 8 czerwca i obecnie może pochwalić się bardzo pozytywnymi ocenami na Steam. Twórcy nie ukrywają swoich inspiracji. Jak przyznali deweloperzy, podczas prac nad Cursemark czerpali pomysły między innymi z serii Dark Souls, pierwszej części The Legend of Zelda oraz Hadesa.

Efektem jest mroczne RPG akcji z otwartym, ręcznie zaprojektowanym światem pełnym skrótów i połączonych ze sobą lokacji. Ważnym elementem rozgrywki jest także cykl śmierci i odradzania się bohatera, który przywodzi na myśl rozwiązania znane z Hadesa i innych roguelike'ów.

GramTV przedstawia:

Nie zabrakło również charakterystycznych dla soulslike’ów elementów. Gracze zmierzą się z wymagającymi bossami, śmiercionośnymi przeciwnikami i tajemniczymi postaciami niezależnymi, które odkrywają historię świata głównie poprzez dialogi i opisy przedmiotów. Najbardziej nietypowym elementem Cursemark jest jednak system rozwoju postaci. W trakcie kolejnych podejść gracze zdobywają runy pozwalające tworzyć coraz potężniejsze konfiguracje umiejętności. To właśnie tutaj pojawia się największe podobieństwo do Vampire Survivors. Odpowiednie połączenia run mogą prowadzić do tworzenia wyjątkowo potężnych buildów, które dosłownie masakrują całe grupy przeciwników w ciągu kilku sekund. Według pierwszych opinii społeczności niektóre kombinacje są tak efektowne, że potrafią zamienić ekran w festiwal eksplozji, pocisków i efektów specjalnych. Obecnie Cursemark jest dostępny na Steamie w ramach programu Early Access. Twórcy szacują, że gra pozostanie we wczesnym dostępie od sześciu miesięcy do nawet dwóch lat. Wszystko zależy od przebiegu prac oraz opinii społeczności. Produkcję można obecnie kupić w promocyjnej cenie obniżonej z około 19 do 12 dolarów. Oferta obowiązuje do 22 czerwca.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









