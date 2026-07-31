Diablo 4 ponownie zmienia system Mythiców po krytyce graczy. "Słyszeliśmy wasz feedback"

Blizzard ogłasza duże zmiany.

Blizzard zapowiedział kolejną dużą przebudowę Mythic Unique w Diablo 4, przyznając, że wsłuchał się w opinie społeczności. Najważniejsza zmiana? Losowość (RNG) zostanie praktycznie całkowicie usunięta z procesu tworzenia Mythiców. Diablo 4 – co się zmienia? Nowe rozwiązania zostaną przetestowane podczas PTR 3.2.0, które potrwa od 4 do 11 sierpnia. Dotychczas Blizzard próbował znaleźć kompromis – Mythic Unique zawsze otrzymywał dwa stałe afiksy, a pozostałe dwa były losowe. Gracze nadal krytykowali ten system, dlatego deweloperzy zdecydowali się pójść o krok dalej.

Największą nowością jest przepis Upgrade Direct w Horadric Cube. Zamiast zamieniać przedmiot w losowy Mythic tego samego typu, nowa receptura zachowuje dokładnie ten sam przedmiot, podnosi go do jakości Mythic, lecz wciąż posiada wszystkie istniejące afiksy, Tempering i Masterworking. Przykładowo, jeżeli posiadamy idealnie przygotowany Tibault's Will, po użyciu receptury otrzymamy Mythic Tibault's Will z tymi samymi statystykami i wszystkimi ulepszeniami. Blizzard podsumował zmianę krótko: „Losowe elementy znikają.” Nowy system ma jednak jedno ważne ograniczenie. Mythiki stworzone w Kostce Horadrimów otrzymają oznaczenie Crafted i można mieć wyposażony tylko jeden Crafted Mythic jednocześnie. Nie dotyczy to Mythiców tworzonych u Jubilera — tych nadal będzie można nosić kilka jednocześnie. Dodatkowo receptury nie można użyć na przedmiotach oznaczonych jako Unmodifiable.

GramTV przedstawia:

Według deweloperów celem zmian jest uproszczenie systemu Mythiców, większa kontrola nad rozwojem postaci, więcej sensownych opcji craftingu. Mają zostać także wyeliminowane sytuacje, w których gracze tracili świetne przedmioty przez losowe ulepszenia. Mythic Unique pozostaną częścią kategorii Unique, ale proces ich ulepszania stanie się znacznie bardziej przewidywalny. To jedna z najbardziej oczekiwanych zmian w 14. sezonie Diablo 4. Zamiast liczyć na szczęście, gracze będą mogli świadomie rozwijać idealnie przygotowany przedmiot do wersji Mythic, zachowując całą wykonaną wcześniej pracę nad jego ulepszeniem. Jeśli opinie z PTR okażą się pozytywne, nowy system powinien trafić do pełnej wersji gry wraz z jedną z kolejnych aktualizacji. Dlaczego gracze Diablo 4 nagle zaczęli kręcić się w kółko? To może sugerować poważniejszy problem