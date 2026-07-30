Silent Hill: Townfall coraz bliżej. Konami ujawnia wymagania sprzętowe gry na PC

Do premiery nowej odsłony serii Silent Hill zostały niecałe dwa miesiące.
W tym tygodniu ujawniono, że Silent Hill: Townfall zaoferuje 5 zakończeń. Okazuje się jednak, że to nie koniec wartych uwagi informacji na temat wspomnianej produkcji. Konami przedstawiło bowiem oficjalne wymagania sprzętowe nowej odsłony serii Silent Hill.
Wymagania sprzętowe Silent Hill: Townfall na PC ujawnione
Na karcie gry na Steam udostępniono zarówno minimalne, jak i rekomendowane wymagania sprzętowe Silent Hill: Townfall. Zgodnie z przekazanymi informacjami spełnienie tych pierwszych pozwoli uruchomić produkcję w Full HD i 30 FPS-ach przy niskich ustawieniach graficznych.
Twórcy informują również, że przy zachowaniu zalecanych wymagań Silent Hill: Townfall powinno działać na wysokich ustawieniach w rozdzielczości 4K i 30 klatkach na sekundę. W tym przypadku warunkiem będzie jednak wykorzystanie technologii DLSS, FSR lub trybu TSR Balanced.
Karta graficzna: NVIDIA GeForce RTX 3080 lub AMD Radeon RX 7800 XT;
DirectX: Wersja 12;
Wolne miejsce na dysku: 75 GB.
Na koniec przypomnijmy, że premiera Silent Hill: Townfall zaplanowana jest na 24 września 2026 roku. Gra zmierza nie tylko na PC, ale także na konsole PlayStation 5. Zgodnie z zapowiedziami nadchodząca odsłona serii Silent Hill będzie dostępna w polskiej wersji językowej (napisy).
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