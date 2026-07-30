Silent Hill: Townfall coraz bliżej. Konami ujawnia wymagania sprzętowe gry na PC

W tym tygodniu ujawniono, że Silent Hill: Townfall zaoferuje 5 zakończeń. Okazuje się jednak, że to nie koniec wartych uwagi informacji na temat wspomnianej produkcji. Konami przedstawiło bowiem oficjalne wymagania sprzętowe nowej odsłony serii Silent Hill.

Wymagania sprzętowe Silent Hill: Townfall na PC ujawnione

Na karcie gry na Steam udostępniono zarówno minimalne, jak i rekomendowane wymagania sprzętowe Silent Hill: Townfall. Zgodnie z przekazanymi informacjami spełnienie tych pierwszych pozwoli uruchomić produkcję w Full HD i 30 FPS-ach przy niskich ustawieniach graficznych.