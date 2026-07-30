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Silent Hill: Townfall coraz bliżej. Konami ujawnia wymagania sprzętowe gry na PC

Mikołaj Ciesielski
2026/07/30 18:00
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Do premiery nowej odsłony serii Silent Hill zostały niecałe dwa miesiące.

W tym tygodniu ujawniono, że Silent Hill: Townfall zaoferuje 5 zakończeń. Okazuje się jednak, że to nie koniec wartych uwagi informacji na temat wspomnianej produkcji. Konami przedstawiło bowiem oficjalne wymagania sprzętowe nowej odsłony serii Silent Hill.

Silent Hill: Townfall
Silent Hill: Townfall

Wymagania sprzętowe Silent Hill: Townfall na PC ujawnione

Na karcie gry na Steam udostępniono zarówno minimalne, jak i rekomendowane wymagania sprzętowe Silent Hill: Townfall. Zgodnie z przekazanymi informacjami spełnienie tych pierwszych pozwoli uruchomić produkcję w Full HD i 30 FPS-ach przy niskich ustawieniach graficznych.

Twórcy informują również, że przy zachowaniu zalecanych wymagań Silent Hill: Townfall powinno działać na wysokich ustawieniach w rozdzielczości 4K i 30 klatkach na sekundę. W tym przypadku warunkiem będzie jednak wykorzystanie technologii DLSS, FSR lub trybu TSR Balanced.

GramTV przedstawia:

Silent Hill: Townfall – minimalne wymagania sprzętowe

  • System operacyjny: Windows 11 (64-bit);
  • Procesor: AMD Ryzen 5 3600 lub Intel i7-8700K;
  • Pamięć RAM: 16 GB RAM;
  • Karta graficzna: NVIDIA GeForce RTX 2060 Super lub AMD Radeon RX 6600;
  • DirectX: Wersja 12;
  • Wolne miejsce na dysku: 75 GB.

Silent Hill: Townfall – zalecane wymagania sprzętowe

  • System operacyjny: Windows 11 (64-bit);
  • Procesor: AMD Ryzen 7 5700X lub Intel i7-9700K;
  • Pamięć RAM: 32 GB;
  • Karta graficzna: NVIDIA GeForce RTX 3080 lub AMD Radeon RX 7800 XT;
  • DirectX: Wersja 12;
  • Wolne miejsce na dysku: 75 GB.

Na koniec przypomnijmy, że premiera Silent Hill: Townfall zaplanowana jest na 24 września 2026 roku. Gra zmierza nie tylko na PC, ale także na konsole PlayStation 5. Zgodnie z zapowiedziami nadchodząca odsłona serii Silent Hill będzie dostępna w polskiej wersji językowej (napisy).

Źródło:https://twistedvoxel.com/silent-hill-townfall-pc-system-requirements/

Tagi:

News
PC
Konami
wymagania sprzętowe
Silent Hill
Silent Hill: Townfall
Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112