Wyciek z ceną i datą preorderów GTA! Fani patrzą na początek tygodnia

Maciej Petryszyn
2026/05/10 10:45
Przeciecki, przecieczki, przecieczunie… Brak oficjalnej komunikacji o Grand Theft Auto 6 sprawia, iż każda, nawet najmniej wiarygodna informacja jest na wagę złota.

Tym sposobem mamy nowe doniesienia o cenie i preorderach produkcji Rockstara. Czyżby wszystko miało ruszyć już za moment?

Przedsprzedaż Grand Theft Auto 6 ruszy już we wtorek?

Wszystko opiera się na wpisie, który pojawił się w mediach społecznościowych, a którego autorem był rzekomo pracownik jednego z brytyjskich sklepów. Przyznał on, iż otrzymał tzw. press pack, z którego wynikać miało, iż przedsprzedaż Grand Theft Auto 6 ruszy już w najbliższy wtorek, tj. 12 maja. Sama gra w Wielkiej Brytanii miała zaś zostać wyceniona na 69,99 funtów szterlingów, co oznaczałoby, że pomimo dotychczasowych rozważań Take-Two Interactive nie zdecydowało przebić progu cenowego będące od kilku miesięcy standardem. Jednocześnie autor wpisu twierdzi, iż na ten moment nie ma informacji o zestawach PlayStation 5 z dołączoną kopią GTA 6.

Co ciekawe, użytkownik MrBrightside, który umieścił na X omawiany wpis, zaczął nagle usuwać swoje posty, by ostatecznie uczynić swój profil prywatnym. Trudno w tym momencie powiedzieć, czy to celowe działanie, mające wywołać wrażenie ukrywania dużej tajemnicy, czy też faktycznie mamy do czynienia z osobą “z wewnątrz”, która obawia się problemów spowodowanych publikacją niejawnych danych. Tak czy inaczej, fani podejrzewają, że gdyby doniesienia o preorderach ruszających 12 maja się potwierdziły, to bardzo prawdopodobne, iż tego samego dnia otrzymamy tak wyczekiwany przez społeczność trzeci trailer z fragmentami gameplayu.

Przypomnijmy, że po dwóch przełożeniach Grand Theft Auto 6 ostatecznie ma trafić na rynek 19 listopada 2026 roku. Niemniej Sony najwyraźniej nie chciało dłużej czekać na marketingowe ruchy Rockstara i samo zaczęło promocję nowego GTA, zachęcając przy okazji posiadaczy PlayStation 4 do przesiadki na PlayStation 5. Ponadto produkcja ukaże się też na Xbox Series X/S, aczkolwiek od pewnego czasu plotkuje się również o szokującym wydaniu na Nintendo Switch 2.

Źródło:https://www.reddit.com/r/GTA6unmoderated/comments/1t8sjtu/a_reddit_user_on_the_main_gta_6_subreddit_posted/

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

