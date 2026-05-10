Wyciek z ceną i datą preorderów GTA! Fani patrzą na początek tygodnia

Tym sposobem mamy nowe doniesienia o cenie i preorderach produkcji Rockstara. Czyżby wszystko miało ruszyć już za moment?

Przedsprzedaż Grand Theft Auto 6 ruszy już we wtorek?

Wszystko opiera się na wpisie, który pojawił się w mediach społecznościowych, a którego autorem był rzekomo pracownik jednego z brytyjskich sklepów. Przyznał on, iż otrzymał tzw. press pack, z którego wynikać miało, iż przedsprzedaż Grand Theft Auto 6 ruszy już w najbliższy wtorek, tj. 12 maja. Sama gra w Wielkiej Brytanii miała zaś zostać wyceniona na 69,99 funtów szterlingów, co oznaczałoby, że pomimo dotychczasowych rozważań Take-Two Interactive nie zdecydowało przebić progu cenowego będące od kilku miesięcy standardem. Jednocześnie autor wpisu twierdzi, iż na ten moment nie ma informacji o zestawach PlayStation 5 z dołączoną kopią GTA 6.