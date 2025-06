Wyśmienita sprzedaż Elden Ring: Nightreign. DLC z lekką obsuwą, ale nadal w 2025 roku

Bandai Namco i FromSoftware mają powody do zadowolenia, bowiem ich najnowsze Elden Ring: Nightreign sprzedaje się jak świeże bułeczki.

Wydawca Bandai Namco oraz studio FromSoftware ogłosili, że globalna liczba sprzedanych kopii oraz pobrań cyfrowych Elden Ring: Nightreign przekroczyła 3,5 miliona egzemplarzy. Już w ciągu pierwszego dnia od premiery sprzedano ponad dwa miliony kopii. Przypomnijmy, że Nightreign zadebiutował 30 maja na platformach PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One oraz PC (Steam), więc to bardzo dobry wynik, osiągnięty w tak krótkim czasie. Dodatkowo dowiedzieliśmy się, że DLC będzie nieco opóźnione, ale nadal pojawi się w tym roku.

Czym jest Elden Ring: Nightreign? W tej produkcji gracze podejmują decyzje w ułamku sekundy, balansując między walką a eksploracją w świecie, który zmienia się za każdym razem, zarówno pod względem biomów, jak i przeciwników czy dostępnego uzbrojenia. Celem jest nie tylko przetrwanie, ale także zdobycie siły potrzebnej do stawienia czoła przerażającym bossom, którzy pojawiają się każdego dnia. Kulminacja rozgrywki następuje trzeciej nocy, wówczas gracze mierzą się z nowym, potężnym bossem, jednym z Władców Nocy.

Kluczowym elementem rozgrywki jest kooperacja. Gracze wcielają się w Bohaterów Nocy (Nightfarers) i łączą swoje unikalne zdolności, by wspólnie pokonać nadciągające zagrożenie. Nawet porażka nie oznacza końca, ponieważ nieudane podejścia nagradzane są reliktami, które umożliwiają dalsze dostosowywanie i rozwijanie postaci, zgodnie z indywidualnym stylem gry.

Najważniejsze cechy gry:

Trzyosobowy tryb kooperacji, który pozwala wspólnie stawić czoła zmiennemu światu i zagrożeniom, które czają się w mroku

Gracze wybierają spośród postaci o unikalnych umiejętnościach i stylach walki, które zyskują na sile, gdy działają w zespole

Każda sesja to inne środowisko i nowe wyzwania, a każda noc kończy się starciem z potężnym bossem

Elden Ring: Nightreign to kolejny krok w rozwijaniu uniwersum Elden Ring, stawiający na dynamiczną rozgrywkę, kooperację i nieliniowe podejście do przetrwania. Kolejne aktualizacje i rozszerzenia już w drodze, a nadchodzące DLC pojawi się jeszcze w 2025 roku. Jeśli chcecie sprawdzić czy warto sięgnąć po tę produkcję, zapraszamy do zapoznania się z naszą recenzją.