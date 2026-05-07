Wyścig o rolę Jamesa Bonda ma nowego lidera. Amazon może mieć idealnego 007

Casting do nowego filmu o James Bond od miesięcy przypomina niekończącą się karuzelę nazwisk. W kontekście roli agenta 007 przewijali się już różni aktorzy, a media regularnie wskazują nowych faworytów. Wygląda jednak na to, że obecnie jeden kandydat wyraźnie wysunął się na prowadzenie. Coraz więcej branżowych źródeł twierdzi, że to właśnie Jacob Elordi jest dziś najbliżej przejęcia kultowej roli.

Jak donoszą zagraniczne media, Amazon MGM Studios od dłuższego czasu ma poważnie rozważać obsadzenie Elordiego w roli nowego Bonda. Oficjalna oferta podobno jeszcze nie trafiła do aktora, ale mówi się o planowanym screen teście w 2026 roku. Według kolejnych przecieków aktor miał już spotkać się z producentami serii, przedstawicielami studia oraz reżyserem Denisem Villeneuve’em, który ma odpowiadać za nową odsłonę cyklu.