Wyścig o rolę Jamesa Bonda ma nowego lidera. Amazon może mieć idealnego 007

Amazon wciąż nie podjął decyzji, ale nazwisko australijskiego aktora przewija się najczęściej.
Casting do nowego filmu o James Bond od miesięcy przypomina niekończącą się karuzelę nazwisk. W kontekście roli agenta 007 przewijali się już różni aktorzy, a media regularnie wskazują nowych faworytów. Wygląda jednak na to, że obecnie jeden kandydat wyraźnie wysunął się na prowadzenie. Coraz więcej branżowych źródeł twierdzi, że to właśnie Jacob Elordi jest dziś najbliżej przejęcia kultowej roli.
Jacob Elordi z dużą szansą do przejęcia roli Jamesa Bonda
Jak donoszą zagraniczne media, Amazon MGM Studios od dłuższego czasu ma poważnie rozważać obsadzenie Elordiego w roli nowego Bonda. Oficjalna oferta podobno jeszcze nie trafiła do aktora, ale mówi się o planowanym screen teście w 2026 roku. Według kolejnych przecieków aktor miał już spotkać się z producentami serii, przedstawicielami studia oraz reżyserem Denisem Villeneuve’em, który ma odpowiadać za nową odsłonę cyklu.
Sam Elordi przeżywa obecnie najgorętszy okres swojej kariery. Aktor zdobył pierwszą nominację do Oscara za rolę drugoplanową we Frankenstein, pojawił się również w głośnej adaptacji Wichrowe Wzgórza, a widzowie mogą oglądać go także w nowych odcinkach głośnego serialu Euforia. W najbliższym czasie premierę będzie mieć również The Dog Stars w reżyserii Ridley Scott.
Zdaniem części komentatorów Elordi dobrze wpisuje się w wizję bardziej brutalnego i chłodnego Bonda, bliższego literackiemu pierwowzorowi stworzonemu przez Ian Fleming. Aktor ma 196 cm wzrostu, charakterystyczną ekranową prezencję i potrafi łączyć urok z wyraźnym dystansem oraz grozą. To cechy, które według przecieków mają być kluczowe przy wyborze nowego 007.
