Pierwsze zdjęcia z nadchodzącego filmu science fiction od Ridleya Scotta. Będzie wielki powrót reżysera do formy?

Opinie po pokazach testowych nie są najlepsze, a pierwsze materiały nie zdradzają zbyt wiele z samego filmu.

Ridley Scott wraca do stylistyki science fiction swoim nowym postapokaliptycznym filmem The Dog Stars na podstawie bestsellerowej powieści Petera Hellera. Produkcja właśnie doczekała się pierwszych oficjalnych zdjęć promujących film, które prezentują głównych bohaterów. Wszystkie ujęcia zobaczycie poniżej. The Dog Stars – pierwsze zdjęcia z nowego filmu science fiction od Ridleya Scotta Akcja The Dog Stars rozgrywa się po globalnej katastrofie wywołanej śmiertelnym wirusem, który zdziesiątkował ludzkość. Historia skupia się na pilocie Higu, w którego wciela się Jacob Elordi. Bohater żyje w hangarze lotniczym wraz ze swoim psem Jasperem i zaprzyjaźnionym byłym żołnierzem, Bangleyem, granym przez Josh Brolin. Ich samotna egzystencja zostaje zakłócona w momencie, gdy odbierają tajemniczy sygnał radiowy, który sugeruje, że nie są jedynymi ocalałymi. W obsadzie znaleźli się także Margaret Qualley, Guy Pearce oraz Benedict Wong.

Reżyser otwarcie przyznaje, że współczesne kino przesycone jest historiami o końcu świata: Myślę, że powstało już zdecydowanie zbyt wiele filmów apokaliptycznych. Sam zaczynałem od dość surowego klimatu przy Łowcy androidów wiele lat temu. Tam nie było końca ponurości. Scott podkreśla jednak, że jego nowy film ma oferować coś zupełnie innego: To, z czego jestem najbardziej zadowolony, to silne poczucie nadziei. Będzie dobrze. Jeśli robisz właściwe rzeczy, przypomina to powiedzenie, że Bóg pomaga tym, którzy pomagają sobie sami.

Twórca zapowiada również, że widzowie mogą być zaskoczeni tonem produkcji: Myślę, że ludzie będą zaskoczeni i naprawdę zaangażowani. Powiedziałbym nawet, że będą oczarowani. Choć nie zabraknie przemocy. Warto zauważyć, że inspiracje dla filmu mają także osobisty charakter. Scott wspominał swoje dzieciństwo w czasie bombardowań podczas II wojny światowej i to, jak próby odnalezienia spokoju w chaosie wpłynęły na jego spojrzenie na opowieści o przetrwaniu. Ten motyw ma być wyraźnie obecny w The Dog Stars, gdzie nawet w świecie po katastrofie bohaterowie próbują odnaleźć sens dalszego życia. Niestety jeszcze wczoraj informowaliśmy, że pierwsze opinie o The Dog Stars nie są najlepsze. Dziennikarz Jeff Sneider miał okazję obejrzeć już film i stwierdził, że Ridley Scott powinien już odejść na emeryturę, zamiast kręcić takie filmy. Przypomnijmy, że premierę The Dog Stars zaplanowano na 28 sierpnia bieżącego roku.

