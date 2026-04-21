Anna Henrietta obsadzona w piątym sezonie Wiedźmina. Ujawniono, kto wcieli się w nową postać w finałowym sezonie

Serial został rozbudowany o kolejną istotną postać znaną z książki.

Finałowy, piąty sezon Wiedźmina powoli zbliża się do swojej premiery, a produkcja znajduje się już na zaawansowanym etapie postprodukcji. Choć szczegóły dotyczące fabuły wciąż pozostają strzeżoną tajemnicą, do sieci trafiła właśnie istotna informacja castingowa, która powinna ucieszyć fanów świata stworzonego przez Andrzeja Sapkowskiego. Wiedźmin – Ellie Taylor wcieli się w Annę Henriettę w finałowym sezonie serialu Netflixa Do obsady dołącza Ellie Taylor, która wcieli się w Annę Henriettę, księżną Toussaint. Postać ta jest dobrze znana czytelnikom sagi oraz graczom, a jej ekranowy debiut w serialu zapowiadany jest na środkową część nadchodzącego sezonu.

Anna Henrietta to jedna z bardziej wyrazistych postaci w wiedźmińskim uniwersum. W książkach była związana z Jaskrem, natomiast graczom dała się także poznać dzięki rozszerzeniu Krew i Wino do Wiedźmina 3: Dziki Gon, gdzie jej rola została znacząco rozbudowana. Co ciekawe, w polskiej produkcji głosu użyczyła jej MyAnna Buring, która później pojawiła się w serialu Netflixa jako Tissaia de Vries.

GramTV przedstawia:

Nowa odtwórczyni roli ma na koncie występy w takich produkcjach jak Ted Lasso czy Knuckles, co sugeruje, że twórcy sięgnęli po aktorkę o sporym doświadczeniu zarówno komediowym, jak i dramatycznym. Wczytywanie ramki mediów. Wraz z nią w wątku Toussaint pojawią się również inni bohaterowie. Wśród nich znajdzie się Reynart de Bois Fresnes, nowy sojusznik Geralta, w którego wcieli się Andy Apollo, a także Baron de Trastamara grany przez Taylor James. Przypomnijmy, że w nadchodzącym sezonie w rolach głównych powrócą Liam Hemsworth jako Geralt z Rivii, Freya Allan jako Ciri oraz Anya Chalotra jako Yennefer. Premiera finałowej odsłony serialu planowana jest jeszcze na ten rok, co oznacza, że już wkrótce widzowie zobaczą, jak Netflix zamierza domknąć historię wiedźmina.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.