Amazon bierze się za kolejną bestsellerową serię powieści. Powstanie serialowa ekranizacja popularnego cyklu

Tym razem to nie żadne fantasy albo science fiction.
Amazon szykuje kolejną ekranizację popularnej serii książkowej, tym razem celując w fanów gorących romansów. Amazon MGM Studios pracuje nad serialem opartym na bestsellerowym cyklu Miles High Club autorstwa T.L. Swan. Projekt znajduje się na wczesnym etapie produkcji, a twórcy poszukują obecnie scenarzysty, który nada historii odpowiedni kierunek.
Miles High Club – Amazon tworzy serialową adaptację
Fabuła planowanej produkcji skupi się na czterech braciach Milesów, potężnych i wpływowych magnatach medialnych, którzy prowadzą uporządkowane życie pełne luksusu i władzy. Ich świat zaczyna się jednak chwiać, gdy na ich drodze pojawiają się silne i niezależne kobiety, niezamierzające podporządkować się zasadom narzuconym przez miliarderów. To właśnie relacje między bohaterami mają stanowić oś opowieści, łącząc romantyczne napięcie z humorem oraz emocjonalną głębią.
Autorka książek będzie pełnić funkcję producentki wykonawczej. W projekt zaangażowane są także Counterpoint Pictures oraz QC Entertainment. Wśród producentów znaleźli się Emily Eddey, Ray Mansfield oraz Sean McKittrick, którzy mają doświadczenie zarówno w adaptacjach literackich, jak i produkcjach telewizyjnych.
T.L. Swan to jedna z najpopularniejszych autorek współczesnych romansów, której książki sprzedały się w milionach egzemplarzy i zostały przetłumaczone na kilkadziesiąt języków. Seria Miles High Club zdobyła szczególne uznanie czytelników dzięki połączeniu odważnych wątków romantycznych z lekkim tonem i charyzmatycznymi postaciami.
Zaangażowane w projekt studia mają już na koncie udane realizacje. QC Entertainment współtworzyło między innymi głośny serial kryminalny Poacher, który trafił na platformę Amazon Prime Video i został wyróżniony nagrodami Critics Choice Awards India. Z kolei Counterpoint Pictures specjalizuje się w przenoszeniu romansów na ekran, co może okazać się kluczowe dla powodzenia tej produkcji.
