Amazon bierze się za kolejną bestsellerową serię powieści. Powstanie serialowa ekranizacja popularnego cyklu

Tym razem to nie żadne fantasy albo science fiction.

Amazon szykuje kolejną ekranizację popularnej serii książkowej, tym razem celując w fanów gorących romansów. Amazon MGM Studios pracuje nad serialem opartym na bestsellerowym cyklu Miles High Club autorstwa T.L. Swan. Projekt znajduje się na wczesnym etapie produkcji, a twórcy poszukują obecnie scenarzysty, który nada historii odpowiedni kierunek.

Fabuła planowanej produkcji skupi się na czterech braciach Milesów, potężnych i wpływowych magnatach medialnych, którzy prowadzą uporządkowane życie pełne luksusu i władzy. Ich świat zaczyna się jednak chwiać, gdy na ich drodze pojawiają się silne i niezależne kobiety, niezamierzające podporządkować się zasadom narzuconym przez miliarderów. To właśnie relacje między bohaterami mają stanowić oś opowieści, łącząc romantyczne napięcie z humorem oraz emocjonalną głębią.