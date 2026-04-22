Amazon bierze się za kolejną bestsellerową serię powieści. Powstanie serialowa ekranizacja popularnego cyklu

Radosław Krajewski
2026/04/22 11:00
Tym razem to nie żadne fantasy albo science fiction.

Amazon szykuje kolejną ekranizację popularnej serii książkowej, tym razem celując w fanów gorących romansów. Amazon MGM Studios pracuje nad serialem opartym na bestsellerowym cyklu Miles High Club autorstwa T.L. Swan. Projekt znajduje się na wczesnym etapie produkcji, a twórcy poszukują obecnie scenarzysty, który nada historii odpowiedni kierunek.

Fabuła planowanej produkcji skupi się na czterech braciach Milesów, potężnych i wpływowych magnatach medialnych, którzy prowadzą uporządkowane życie pełne luksusu i władzy. Ich świat zaczyna się jednak chwiać, gdy na ich drodze pojawiają się silne i niezależne kobiety, niezamierzające podporządkować się zasadom narzuconym przez miliarderów. To właśnie relacje między bohaterami mają stanowić oś opowieści, łącząc romantyczne napięcie z humorem oraz emocjonalną głębią.

Autorka książek będzie pełnić funkcję producentki wykonawczej. W projekt zaangażowane są także Counterpoint Pictures oraz QC Entertainment. Wśród producentów znaleźli się Emily Eddey, Ray Mansfield oraz Sean McKittrick, którzy mają doświadczenie zarówno w adaptacjach literackich, jak i produkcjach telewizyjnych.

T.L. Swan to jedna z najpopularniejszych autorek współczesnych romansów, której książki sprzedały się w milionach egzemplarzy i zostały przetłumaczone na kilkadziesiąt języków. Seria Miles High Club zdobyła szczególne uznanie czytelników dzięki połączeniu odważnych wątków romantycznych z lekkim tonem i charyzmatycznymi postaciami.

Zaangażowane w projekt studia mają już na koncie udane realizacje. QC Entertainment współtworzyło między innymi głośny serial kryminalny Poacher, który trafił na platformę Amazon Prime Video i został wyróżniony nagrodami Critics Choice Awards India. Z kolei Counterpoint Pictures specjalizuje się w przenoszeniu romansów na ekran, co może okazać się kluczowe dla powodzenia tej produkcji.

Źródło:https://deadline.com/2026/04/miles-high-club-books-television-series-amazon-tl-swan-1236866606/

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

