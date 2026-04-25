Kinowy hit zmierza do HBO Max. Premiera już po niecałych trzech miesiącach

Radosław Krajewski
2026/04/25 07:30
Platforma podała datę premiery filmu na streamingu.

Nowa ekranizacja powieści autorstwa Emily Bronte wreszcie zmierza na HBO Max. Wichrowe Wzgórza zadebiutują na platformie streamingowej już 1 maja. Tym samym film pojawi się w serwisie Warner Bros. po niecałych trzech miesiącach od swojej kinowej premiery, która przypadła na 13 lutego.

Twórcy przygotowali również wyjątkową wersję dostępną wyłącznie na platformie. Produkcja doczeka się interpretacji w amerykańskim języku migowym, którą wykonali Leila Hanaumi oraz Giovanni Maucere, a całość wyreżyserował Justin Jackerson. To pierwsza romantyczna produkcja na platformie dostępna w takiej formie z udziałem dwóch wykonawców.

Za kamerą stanęła Emerald Fennell, która po sukcesie Saltburn ponownie wywołała kontrowersje. Jej wizja klasycznej historii skupia się na intensywnych emocjach i mrocznej stronie relacji bohaterów, eksponując napięcie psychologiczne oraz namiętność, które w poprzednich adaptacjach pozostawały często jedynie sugerowane.

W głównych rolach wystąpili Margot Robbie jako Catherine Earnshaw oraz Jacob Elordi jako Heathcliff. Ich ekranowa relacja stanowi serce opowieści o miłości naznaczonej obsesją i pragnieniem zemsty. W obsadzie znaleźli się również: Shazad Latif, Martin Clunes, Hong Chau oraz Alison Oliver, a młodsze wersje bohaterów zagrali Charlotte Mellington i Owen Cooper.

Film odniósł znaczący sukces finansowy. Globalne wpływy przekroczyły 241 milionów dolarów na całym świecie przy budżecie wynoszącym około 80 milionów. Odbiór krytyków okazał się jednak podzielony. Część recenzentów doceniła odważne podejście do materiału źródłowego i intensywną atmosferę, inni wskazywali na kontrowersyjny charakter reinterpretacji. Widzowie natomiast zwracali szczególną uwagę na chemię między głównymi aktorami.

Źródło:https://variety.com/2026/film/news/wuthering-heights-hbo-max-release-date-may-1236694363/

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

