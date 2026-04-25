Kinowy hit zmierza do HBO Max. Premiera już po niecałych trzech miesiącach

Nowa ekranizacja powieści autorstwa Emily Bronte wreszcie zmierza na HBO Max. Wichrowe Wzgórza zadebiutują na platformie streamingowej już 1 maja. Tym samym film pojawi się w serwisie Warner Bros. po niecałych trzech miesiącach od swojej kinowej premiery, która przypadła na 13 lutego.

Twórcy przygotowali również wyjątkową wersję dostępną wyłącznie na platformie. Produkcja doczeka się interpretacji w amerykańskim języku migowym, którą wykonali Leila Hanaumi oraz Giovanni Maucere, a całość wyreżyserował Justin Jackerson. To pierwsza romantyczna produkcja na platformie dostępna w takiej formie z udziałem dwóch wykonawców.