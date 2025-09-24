Wyprzedaż Tokyo Game Show 2025 w PS Store. Specjalna promocja na gry PS4 i PS5

Już jutro – zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami – rozpocznie się tegoroczna edycja Tokyo Game Show. Nic więc dziwnego, że w PlayStation Store pojawiła się specjalna wyprzedaż z okazji wspomnianych targów. Dzięki wspomnianej promocji użytkownicy konsol PlayStation mogą w niższych cenach kupić m.in. takie tytuły jak Diablo 4, Final Fantasy XVI, Forza Horizon 5, Helldivers 2, Monster Hunter Wilds, a także wiele innych produkcji.
Wyprzedaż Tokyo Game Show 2025 w PlayStation Store kończy się 9 października 2025 roku o 00:59 czasu polskiego, a pełną listę przecenionych produkcji znajdziecie w cyfrowym sklepie Sony. Poniżej prezentujemy natomiast kilka ofert, na które naszym zdaniem warto zwrócić uwagę.
Wyprzedaż Tokyo Game Show 2025 w PlayStation Store – wybrane oferty:
- Anno 1800 Console Edition - edycja Deluxe (PS5) – 34,35 PLN (zamiast 229 PLN)
- Batman: Return to Arkham – 21,90 PLN (zamiast 219 PLN)
- Dark Souls Remastered – 84,50 PLN (zamiast 169 PLN)
- Diablo 4 - Zestaw z Dodatkiem (PS4/PS5) – 174,50 PLN (zamiast 349 PLN)
- Diablo 4 (PS4/PS5) – 96,97 PLN (zamiast 215,50 PLN)
- Disco Elysium: The Final Cut (PS4/PS5) – 53,70 PLN (zamiast 179 PLN)
- Dragon’s Dogma 2 (PS5) – 111,60 PLN (zamiast 279 PLN)
- Final Fantasy XVI (PS5) – 155,40 PLN (zamiast 259 PLN)
- Forza Horizon 5 (PS5) – 149,50 PLN (zamiast 299 PLN)
- Helldivers 2 (PS5) – 135,20 PLN (zamiast 169 PLN)
- Lies of P (PS4/PS5) – 139,50 PLN (zamiast 279 PLN)
- Monster Hunter Wilds (PS5) – 203,40 PLN (zamiast 339 PLN)
- Mount & Blade II: Bannerlord (PS4/PS5) – 131,40 PLN (zamiast 219 PLN)
- Persona 3 Reload (PS4/PS5) – 134,55 PLN (zamiast 299 PLN)
- Street Fighter 6 (PS4/PS5) – 84,50 PLN (zamiast 169 PLN)
- The Last of Us Part II Remastered (PS5) – 131,40 PLN (zamiast 219 PLN)
