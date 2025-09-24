Wyprzedaż Tokyo Game Show 2025 w PS Store. Specjalna promocja na gry PS4 i PS5

Użytkownicy konsol PlayStation mogą w niższych cenach kupić m.in. takie tytuły jak Forza Horizon 5, Helldivers 2 czy Monster Hunter Wilds.

Już jutro – zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami – rozpocznie się tegoroczna edycja Tokyo Game Show. Nic więc dziwnego, że w PlayStation Store pojawiła się specjalna wyprzedaż z okazji wspomnianych targów. Dzięki wspomnianej promocji użytkownicy konsol PlayStation mogą w niższych cenach kupić m.in. takie tytuły jak Diablo 4, Final Fantasy XVI, Forza Horizon 5, Helldivers 2, Monster Hunter Wilds, a także wiele innych produkcji.

Wyprzedaż Tokyo Game Show 2025 w PlayStation Store kończy się 9 października 2025 roku o 00:59 czasu polskiego, a pełną listę przecenionych produkcji znajdziecie w cyfrowym sklepie Sony. Poniżej prezentujemy natomiast kilka ofert, na które naszym zdaniem warto zwrócić uwagę.

Wyprzedaż Tokyo Game Show 2025 w PlayStation Store – wybrane oferty: