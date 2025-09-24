Zaloguj się lub Zarejestruj

Wyprzedaż Tokyo Game Show 2025 w PS Store. Specjalna promocja na gry PS4 i PS5

Mikołaj Ciesielski
2025/09/24 21:40
0
0

Użytkownicy konsol PlayStation mogą w niższych cenach kupić m.in. takie tytuły jak Forza Horizon 5, Helldivers 2 czy Monster Hunter Wilds.

Już jutro – zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami – rozpocznie się tegoroczna edycja Tokyo Game Show. Nic więc dziwnego, że w PlayStation Store pojawiła się specjalna wyprzedaż z okazji wspomnianych targów. Dzięki wspomnianej promocji użytkownicy konsol PlayStation mogą w niższych cenach kupić m.in. takie tytuły jak Diablo 4, Final Fantasy XVI, Forza Horizon 5, Helldivers 2, Monster Hunter Wilds, a także wiele innych produkcji.

Wyprzedaż Tokyo Game Show 2025 w PlayStation Store kończy się 9 października 2025 roku o 00:59 czasu polskiego, a pełną listę przecenionych produkcji znajdziecie w cyfrowym sklepie Sony. Poniżej prezentujemy natomiast kilka ofert, na które naszym zdaniem warto zwrócić uwagę.

PlayStation Store
PlayStation Store

Wyprzedaż Tokyo Game Show 2025 w PlayStation Store – wybrane oferty:

GramTV przedstawia:

Źródło:https://store.playstation.com/pl-pl/pages/deals

Tagi:

News
PS4
PlayStation 4
promocja
oferta
PlayStation Store
Sony Interactive Entertainment
cyfrowa dystrybucja
wyprzedaż
promocje
PS Store
PlayStation 5
PS5
okazja
Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112