Wyprzedaż gier indie w sklepie GOG. Wybrane produkcje na PC taniej nawet o 95%

Mikołaj Ciesielski
2026/01/03 17:15
Użytkownicy komputerów osobistych mogą w niższych cenach kupić m.in. takie tytuły jak Darkest Dungeon, Dead Cells, Frostpunk czy The Messenger.

Zimowa Wyprzedaż na GOG.com dobiegła końca, ale na użytkowników komputerów osobistych czeka już nowa oferta specjalna. Na wspomnianej platformie ruszyła bowiem promocja na gry indie, w ramach której przeceniono masę produkcji „przepełnionych pasją ich twórców”. Gracze PC mogą w niższych cenach kupić m.in. takie tytuły jak Darkest Dungeon, Dead Cells, Frostpunk, Potion Craft: Alchemist Simulator, The Banner Saga 3 czy The Messenger.

Wyprzedaż gier indie na GOG.com kończy się 18 stycznia 2026 roku o 9:00 czasu polskiego, a pełną listę przecenionych produkcji znajdziecie pod tym adresem. Poniżej prezentujemy natomiast kilka ofert, na które naszym zdaniem warto zwrócić uwagę.

Wyprzedaż gier indie na GOG.com – wybrane oferty:

Źródło:https://www.gog.com/promo/20260103-indie-promo

