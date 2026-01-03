Wyprzedaż gier indie w sklepie GOG. Wybrane produkcje na PC taniej nawet o 95%

Zimowa Wyprzedaż na GOG.com dobiegła końca, ale na użytkowników komputerów osobistych czeka już nowa oferta specjalna. Na wspomnianej platformie ruszyła bowiem promocja na gry indie, w ramach której przeceniono masę produkcji „przepełnionych pasją ich twórców”. Gracze PC mogą w niższych cenach kupić m.in. takie tytuły jak Darkest Dungeon, Dead Cells, Frostpunk, Potion Craft: Alchemist Simulator, The Banner Saga 3 czy The Messenger.
Wyprzedaż gier indie na GOG.com kończy się 18 stycznia 2026 roku o 9:00 czasu polskiego, a pełną listę przecenionych produkcji znajdziecie pod tym adresem. Poniżej prezentujemy natomiast kilka ofert, na które naszym zdaniem warto zwrócić uwagę.
Wyprzedaż gier indie na GOG.com – wybrane oferty:
- Beholder 3 – 12,49 PLN (zamiast 82,99 PLN)
- Blasphemous – 18 PLN (zamiast 89,99 PLN)
- Darkest Dungeon – 13,49 PLN (zamiast 89,99 PLN)
- Dead Cells – 44,99 PLN (zamiast 89,99 PLN)
- Death’s Door – 20 PLN (zamiast 79,99 PLN)
- Frostpunk: Game of the Year Edition – 30,29 PLN (zamiast 178,49 PLN)
- Gord – 14,99 PLN (zamiast 149,99 PLN)
- Inscryption – 31,99 PLN (zamiast 80 PLN)
- Loop Hero – 13,99 PLN (zamiast 69,99 PLN)
- Moonlighter: Complete Edition – 12,89 PLN (zamiast 85,49 PLN)
- Potion Craft: Alchemist Simulator – 22,99 PLN (zamiast 91,99 PLN)
- SteamWorld Dig 2 – 4,39 PLN (zamiast 71,99 PLN)
- The Banner Saga 3 – 18 PLN (zamiast 89,99 PLN)
- The Messenger – 14,39 PLN (zamiast 71,99 PLN)
- The Talos Principle: Gold Edition – 25,79 PLN (zamiast 171,69 PLN)
- Weird West: Definitive Edition – 21,49 PLN (zamiast 142,99 PLN)
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!