Wyprzedaż gier indie w sklepie GOG. Wybrane produkcje na PC taniej nawet o 95%

Zimowa Wyprzedaż na GOG.com dobiegła końca, ale na użytkowników komputerów osobistych czeka już nowa oferta specjalna. Na wspomnianej platformie ruszyła bowiem promocja na gry indie, w ramach której przeceniono masę produkcji „przepełnionych pasją ich twórców”. Gracze PC mogą w niższych cenach kupić m.in. takie tytuły jak Darkest Dungeon, Dead Cells, Frostpunk, Potion Craft: Alchemist Simulator, The Banner Saga 3 czy The Messenger.

Wyprzedaż gier indie na GOG.com kończy się 18 stycznia 2026 roku o 9:00 czasu polskiego, a pełną listę przecenionych produkcji znajdziecie pod tym adresem. Poniżej prezentujemy natomiast kilka ofert, na które naszym zdaniem warto zwrócić uwagę.

Wyprzedaż gier indie na GOG.com – wybrane oferty: