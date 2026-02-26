Kolejne 3 gry w Amazon Luna (dawniej Prime Gaming). Wielki hit do odebrania na koniec miesiąca

Amazon kończy luty mocnym akcentem, dorzucając kolejne produkcje dla subskrybentów usługi Prime Gaming. Od dzisiaj gracze mogą przypisać do swoich kont trzy następne tytuły, wśród których znalazła się jedna z odsłon znanej serii strategicznej Total War.

Najgłośniejszą propozycją w nowym zestawie jest Total War: Attila, czyli strategia studia Creative Assembly przenosząca nas na przełom IV i V wieku naszej ery. Produkcja pozwala śledzić losy legendarnego wodza Hunów i obserwować upadek starożytnych imperiów w czasach głodu, epidemii oraz nieustannych konfliktów. Tytuł łączy rozbudowaną kampanię strategiczną z widowiskowymi bitwami w czasie rzeczywistym i od lat cieszy się bardzo dobrymi opiniami graczy, o czym świadczą bardzo pozytywne recenzje na Steamie oraz średnia ocen 80/100 w serwisie Metacritic. Grę można odebrać za pośrednictwem Epic Games Store.

Drugą nowością jest Rebel Galaxy Outlaw, kosmiczna przygoda science fiction z elementami akcji i RPG, dostępna do przypisania na platformie GOG. Gracze wcielają się w przemytniczkę przemierzającą galaktykę, wykonującą zlecenia i biorącą udział w dynamicznych starciach międzygwiezdnych. Produkcja oferuje otwarty świat obejmujący dziesiątki systemów, możliwość rozwijania statku oraz swobodę wyboru własnej drogi, od najemnika po pirata. Choć opinie użytkowników Steama są mieszane, branżowe media oceniły tytuł wyraźnie lepiej.