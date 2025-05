Wyniki sprzedaży The First Berserker: Khazan poniżej oczekiwań. Wydawca nie jest jednak rozczarowany

The First Berserker: Khazan spełniło swoją rolę w innym aspekcie.

W najnowszym raporcie finansowym wydawca Nexon ujawnił, że The First Berserker: Khazan nie osiągnęło zakładanych wewnętrznych prognoz sprzedaży. Z danych dotyczących pierwszego kwartału wynika, że przychody generowane przez tytuł okazały się niższe, niż oczekiwał zarząd firmy. Mimo tej sytuacji Nexon nie wydaje się być znacząco rozczarowany.

Marka Dungeon & Fighter istnieje już od około dekady, jednak do tej pory była znana głównie na rynkach wschodnioazjatyckich, w dużej mierze dzięki popularności gry MMO z gatunku beat 'em up o nazwie Dungeon Fighter Online. Nexon podejmował już wcześniej próby globalizacji tej franczyzy, wydając tytuły takie jak DNF Duel, jednak nie udało się wzbudzić szerszego zainteresowania marką aż do momentu premiery The First Berserker: Khazan.

The First Berserker: Khazan to hardkorowa fabularna gra akcji, gdzie gracz wciela się w Khazana, wielkiego generała imperium Pell Los, który pokonał śmierć i wyrusza, aby ujawnić prawdę na temat wydarzeń, które doprowadziły do jego upadku, i zemścić się na swoich wrogach. – brzmi opis gry.

Przypomnijmy, że premiera The First Berserker: Khazan miała miejsce 28 marca 2025 roku.