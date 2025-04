Project Rene w nowym gameplayu. Fani rozczarowani następną generacją Simsów

Nie tak fani Simsów wyobrażali sobie nową jakość.

Długo nie było jasne, czym Project Rene jest. W końcu Electronic Arts zdradziło, że nie jest to The Sims 5, ale zupełnie nowa odsłona, która pozwoli na rozgrywkę wieloosobową, również na urządzeniach mobilnych. Jeszcze w ubiegłym roku wyciekły nowe screeny z gry, a teraz do sieci trafiło dłuższe nagranie prezentujące rozgrywkę. Fani serii są jednak rozczarowani tym, jak gra się prezentuje. Project Rene zaprezentowany w nowym gameplayu z zamkniętych testów W nowo opublikowanym filmie widać niemal sześć minut rozgrywki z mobilnej wersji The Sims, która niedawno otrzymała testy na telefonach z systemem Android. Zgadza się to z tajemniczą aplikacją City Life Game With Friends, która pojawiła się w niemieckim sklepie Google Play i została przypisana do EA.

Witamy w City Life Game with Friends! Stwórz swoją postać — unikalną jednostkę z własnym wyglądem, stylem i historią — i dołącz do znajomych oraz innych graczy, by wspólnie eksplorować tętniącą życiem dzielnicę. Kupuj nowe stroje w sklepie z używaną odzieżą, pracuj w lokalnej kawiarni albo wykonuj zadania. Rozwijaj swoje umiejętności w dziedzinie sztuki, muzyki i konwersacji. Współpracuj przy projektowaniu miejsc na blok party, spełniaj życzenia przy fontannie na rynku, odkrywaj ukryte przedmioty kolekcjonerskie i wiele więcej – brzmi oficjalny opis gry w Google Play. Obecnie gra nie oferuje rozbudowanego kreatora postaci, jakiego znamy z poprzednich odsłon serii. Wybrać możemy jedynie budowę ciała, włosy, czy zaimki, jakimi będą się do nas zwracały inne postacie. Gra rozpoczyna się od testowego hubu, w którym otrzymujemy możliwość wejścia w interakcję z elementami otoczenia, a także innymi postaciami, zarówno niezależnymi, jak i tymi sterowanymi przez innych graczy. Nasza postać może podjąć się pracy jako kelner, a także dołączyć do wspólnego grania i śpiewania na placu, czy rzucić monetę do fontanny.

Fani The Sims nie są Project Rene zachwyceni. Ich obawy wzbudza zarówno prosta oprawa graficzna, jak i interfejs wyraźnie dostosowany do mobilnego grania, gdzie co chwilę wyskakują nowe powiadomienia o celach do zrealizowania. Warto jednak pamiętać, że to niewielki wycinek gry udostępniony do testów, więc do premiery gra jeszcze sporo może się zmienić.

