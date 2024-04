Twórcy It Takes Two zaprezentują w tym roku nową grę. To coś „naprawdę dobrego”

Hazelight Studios opublikowało wpis, w którym wspomniano o początkach studia. W marcu 2014 roku Brothers: A Tale of Two Sons zostało nagrodzone na BAFTA Games Awards, a kilka miesięcy później Josef Fares postanowił założyć własny zespół. Twórcy A Way Out oraz It Takes Two będą wkrótce świętować 10-lecie działalności i niewykluczone, że właśnie z tej okazji zaprezentują światu swoją kolejną grę.

Na koniec przypomnijmy, że It Takes Two dostępne jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S i Nintendo Switch. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianego tytułu, to zapraszamy do lektury: It Takes Two - recenzja nowej gry twórców A Way Out.

