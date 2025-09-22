Wynik Metacritic dla Silent Hill f mówi sam za siebie. Szykujcie się na koszmar

W sieci pojawiły się już pierwsze recenzje Silent Hill f – najnowszej odsłony kultowej serii horrorów od Konami. Wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia nie tylko z udanym powrotem marki, ale wręcz z produkcją, która zachwyciła recenzentów.
Silent Hill f – wynik na Metacritic
Na ten moment średnia ocen w serwisie Metacritic (PS5) wynosi 86 punktów, co jest bardzo mocnym wynikiem, a dodatkowo plasuje grę na 28. miejscu listy najlepszych tytułów 2025 roku. To potwierdza, że po latach oczekiwania Konami dostarczyło graczom coś naprawdę wyjątkowego.
Podróż Hinako w Silent Hill f jest brutalna, piękna i genialna. Jako osoba, która gra w survival horrory od dekad, Silent Hill f to dokładnie to, czego oczekuję od współczesnej odsłony gatunku. – Game Rant
Po wielu długich latach Silent Hill doczekał się swojej najbardziej wyjątkowej odsłony, ponownie wprowadzając serię do Premier League horroru i odzyskując reputację szczytu wirtualnego terroru. – Game Pressure
Od obojętnych, ekscentrycznych występów aktorów – zarówno w japońskim, jak i angielskim dubbingu – po oprawę graficzną, która kontrastuje piękno z horrorem, każdy aspekt Silent Hill f został zaprojektowany tak, aby wzbogacić opowiadaną historię. – DBLTAP
Frustrująca pierwsza połowa Silent Hill f jest równoważona przez genialną, szaloną drugą, która zdecydowanie jest warta początkowej męczarni. – Eurogamer
Silent Hill f przenosi akcję do Japonii lat 60., gdzie gracz wciela się w młodą Hinako zmagającą się z przerażającą, kwiatową plagą opanowującą miasteczko. Rozgrywka opiera się na eksploracji, rozwiązywaniu zagadek i przetrwaniu w klaustrofobicznych lokacjach, gdzie każdy krok prowadzi do coraz bardziej surrealistycznego koszmaru.
