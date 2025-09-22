Wynik Metacritic dla Silent Hill f mówi sam za siebie. Szykujcie się na koszmar

W sieci pojawiły się już pierwsze recenzje Silent Hill f – najnowszej odsłony kultowej serii horrorów od Konami. Wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia nie tylko z udanym powrotem marki, ale wręcz z produkcją, która zachwyciła recenzentów.

Silent Hill f – wynik na Metacritic

Na ten moment średnia ocen w serwisie Metacritic (PS5) wynosi 86 punktów, co jest bardzo mocnym wynikiem, a dodatkowo plasuje grę na 28. miejscu listy najlepszych tytułów 2025 roku. To potwierdza, że po latach oczekiwania Konami dostarczyło graczom coś naprawdę wyjątkowego.