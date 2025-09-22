Zaloguj się lub Zarejestruj

Wynik Metacritic dla Silent Hill f mówi sam za siebie. Szykujcie się na koszmar

Jakub Piwoński
2025/09/22 13:30
Gra zbiera bardzo dobre recenzje.

W sieci pojawiły się już pierwsze recenzje Silent Hill f – najnowszej odsłony kultowej serii horrorów od Konami. Wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia nie tylko z udanym powrotem marki, ale wręcz z produkcją, która zachwyciła recenzentów.

Silent Hill f
Silent Hill f

Silent Hill f – wynik na Metacritic

Na ten moment średnia ocen w serwisie Metacritic (PS5) wynosi 86 punktów, co jest bardzo mocnym wynikiem, a dodatkowo plasuje grę na 28. miejscu listy najlepszych tytułów 2025 roku. To potwierdza, że po latach oczekiwania Konami dostarczyło graczom coś naprawdę wyjątkowego.

Podróż Hinako w Silent Hill f jest brutalna, piękna i genialna. Jako osoba, która gra w survival horrory od dekad, Silent Hill f to dokładnie to, czego oczekuję od współczesnej odsłony gatunku. – Game Rant

Po wielu długich latach Silent Hill doczekał się swojej najbardziej wyjątkowej odsłony, ponownie wprowadzając serię do Premier League horroru i odzyskując reputację szczytu wirtualnego terroru. – Game Pressure

Od obojętnych, ekscentrycznych występów aktorów – zarówno w japońskim, jak i angielskim dubbingu – po oprawę graficzną, która kontrastuje piękno z horrorem, każdy aspekt Silent Hill f został zaprojektowany tak, aby wzbogacić opowiadaną historię. – DBLTAP

Frustrująca pierwsza połowa Silent Hill f jest równoważona przez genialną, szaloną drugą, która zdecydowanie jest warta początkowej męczarni. – Eurogamer

Silent Hill f przenosi akcję do Japonii lat 60., gdzie gracz wciela się w młodą Hinako zmagającą się z przerażającą, kwiatową plagą opanowującą miasteczko. Rozgrywka opiera się na eksploracji, rozwiązywaniu zagadek i przetrwaniu w klaustrofobicznych lokacjach, gdzie każdy krok prowadzi do coraz bardziej surrealistycznego koszmaru.

Przypomnijmy, że tytuł doczekał się już wcześniej bardzo ciepłych recenzji w japońskim magazynie Famitsu. Gra trafiła do sprzedaży w formie fizycznej nieco przed premierą, a oficjalny debiut zaplanowano na jutro. Silent Hill f ukaże się na PlayStation 5, Xbox Series X|S oraz PC.

Źródło:https://www.metacritic.com/game/silent-hill-f/

Tagi:

News
Konami
horror
Silent Hill
Silent Hill F
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


