Na kilka dni przed premierą Silent Hill f pierwsze kopie gry już w rękach graczy

Niektórzy już grają w nowe Silent Hill. Jak do tego doszło?

Do oficjalnej premiery Silent Hill f zostało zaledwie kilka dni, a tymczasem pierwsi szczęśliwcy już zdobyli fizyczne kopie gry. Oznacza to, że w internecie mogą pojawić się niechciane spoilery, dlatego fani chcący przeżyć historię bez zdradzania szczegółów powinni zachować ostrożność na forach i YouTube.

Silent Hill f już w rękach graczy, uwaga na spoilery

Przypomnijmy, że wyczekiwane Silent Hill f przenosi akcję do Japonii lat 60., odchodząc od amerykańskiego tła znanego z poprzednich części. Gracze wcielą się w Shimizu Hinako, nastolatkę z fikcyjnego miasteczka Ebisugaoka, które pogrąża się w gęstej mgle pełnej potworów i psychologicznych koszmarów. Na Hinako czekają zagadki, makabryczne istoty i tajemnice, które powoli odkrywają grozę nowego rozdziału serii. To pierwsza pełnoprawna odsłona Silent Hill od czasu wydania Silent Hill: Downpour w 2012 roku.