Na kilka dni przed premierą Silent Hill f pierwsze kopie gry już w rękach graczy

Jakub Piwoński
2025/09/21 15:30
0
0

Niektórzy już grają w nowe Silent Hill. Jak do tego doszło?

Do oficjalnej premiery Silent Hill f zostało zaledwie kilka dni, a tymczasem pierwsi szczęśliwcy już zdobyli fizyczne kopie gry. Oznacza to, że w internecie mogą pojawić się niechciane spoilery, dlatego fani chcący przeżyć historię bez zdradzania szczegółów powinni zachować ostrożność na forach i YouTube.

Silent Hill f
Silent Hill f

Silent Hill f już w rękach graczy, uwaga na spoilery

Przypomnijmy, że wyczekiwane Silent Hill f przenosi akcję do Japonii lat 60., odchodząc od amerykańskiego tła znanego z poprzednich części. Gracze wcielą się w Shimizu Hinako, nastolatkę z fikcyjnego miasteczka Ebisugaoka, które pogrąża się w gęstej mgle pełnej potworów i psychologicznych koszmarów. Na Hinako czekają zagadki, makabryczne istoty i tajemnice, które powoli odkrywają grozę nowego rozdziału serii. To pierwsza pełnoprawna odsłona Silent Hill od czasu wydania Silent Hill: Downpour w 2012 roku.

GramTV przedstawia:

Informacja o pojawieniu się gry w sprzedaży przed premierą pochodzi od użytkownika forum Resetera, który ostrzegł społeczność przed potencjalnymi spoilerami. Sytuacje, w których sprzedawcy detaliczni decydują się udostępniać kopie przedpremierowo niestety jest nierzadka. Choć edycja Deluxe oficjalnie trafi do graczy już 23 września, a zwykła 25 września, wcześniejszy dostęp do standardowych pudełkowych wydań oznacza, że fani muszą być szczególnie czujni przez dodatkowe kilka dni.

Wokół gry narosły pewne kontrowersje – część fanów obawia się większego nacisku na akcję, zbliżoną wręcz do formuły Soulslike, mimo że Silent Hill f zachowuje charakterystyczne dla serii zagadki i psychologiczny horror. Twórcy liczą jednak, że dzięki temu uda się przyciągnąć młodsze pokolenie graczy. Jak na razie tytuł zbiera świetne recenzje.

Źródło:https://gamerant.com/silent-hill-f-early-copies/

News
Konami
horror
wyciek
Silent Hill F
kopia
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


