Silent Hill f zachwyca recenzentów. Famitsu przyznaje imponującą ocenę

Patrycja Pietrowska
2025/09/18 07:45
Walka w Silent Hill f ma być „zaskakująco satysfakcjonująca”.

Niedawno jedna z dziennikarek złamała embargo publikując swoje wrażenia z gry Silent Hill f. Ocena przyznana produkcji wynosiła 9,5/10. Teraz najnowsza odsłona kultowej serii horrorów dostaje pierwszą, oficjalną ocenę od japońskiego magazynu Famitsu.

Silent Hill f
Silent Hill f

Famitsu zachwycone Silent Hill f

Tytuł, opublikowany przez Konami, uzyskał aż 36 na 40 punktów i tym samym staje się najwyżej ocenianą grą w całej historii serii Silent Hill według tej publikacji. Recenzenci Famitsu nie szczędzili pochwał nowej produkcji. Szczególnie doceniono niepowtarzalną atmosferę grozy, dopracowaną oprawę wizualną oraz immersyjną ścieżkę dźwiękową.

Według Famitsu tajemnicza narracja sprawia, że „trudno jest przestać grać”, wciągając gracza bez reszty w mroczny świat Silent Hill f. Walka również zebrała pozytywne opinie i została opisana jako „zaskakująco satysfakcjonująca”, zwłaszcza podczas wykonywania kontrataków.

Silent Hill f zaoferuje graczom wiele zakończeń. Potwierdzono również obecność trybu Nowa Gra Plus, który odblokuje dodatkową zawartość, w tym nowe przerywniki filmowe. Średni czas potrzebny na ukończenie jednego przejścia gry szacowany jest na około 12 do 13 godzin.

Premiera Silent Hill f już 25 września 2025 roku. Gra zmierza na komputery osobiste, a także konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Zainteresowanych tytułem zachęcamy do lektury: Silent Hill f - nie taki demon straszny.

Źródło:https://gamingbolt.com/silent-hill-f-receives-series-highest-famitsu-score-playtime-is-around-12-13-hours

