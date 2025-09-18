Silent Hill f zachwyca recenzentów. Famitsu przyznaje imponującą ocenę

Tytuł, opublikowany przez Konami, uzyskał aż 36 na 40 punktów i tym samym staje się najwyżej ocenianą grą w całej historii serii Silent Hill według tej publikacji. Recenzenci Famitsu nie szczędzili pochwał nowej produkcji. Szczególnie doceniono niepowtarzalną atmosferę grozy, dopracowaną oprawę wizualną oraz immersyjną ścieżkę dźwiękową.
Według Famitsu tajemnicza narracja sprawia, że „trudno jest przestać grać”, wciągając gracza bez reszty w mroczny świat Silent Hill f. Walka również zebrała pozytywne opinie i została opisana jako „zaskakująco satysfakcjonująca”, zwłaszcza podczas wykonywania kontrataków.
GramTV przedstawia:
Silent Hill f zaoferuje graczom wiele zakończeń. Potwierdzono również obecność trybu Nowa Gra Plus, który odblokuje dodatkową zawartość, w tym nowe przerywniki filmowe. Średni czas potrzebny na ukończenie jednego przejścia gry szacowany jest na około 12 do 13 godzin.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!