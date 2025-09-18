Silent Hill f zachwyca recenzentów. Famitsu przyznaje imponującą ocenę

Walka w Silent Hill f ma być „zaskakująco satysfakcjonująca”.

Niedawno jedna z dziennikarek złamała embargo publikując swoje wrażenia z gry Silent Hill f. Ocena przyznana produkcji wynosiła 9,5/10. Teraz najnowsza odsłona kultowej serii horrorów dostaje pierwszą, oficjalną ocenę od japońskiego magazynu Famitsu.

Famitsu zachwycone Silent Hill f

Tytuł, opublikowany przez Konami, uzyskał aż 36 na 40 punktów i tym samym staje się najwyżej ocenianą grą w całej historii serii Silent Hill według tej publikacji. Recenzenci Famitsu nie szczędzili pochwał nowej produkcji. Szczególnie doceniono niepowtarzalną atmosferę grozy, dopracowaną oprawę wizualną oraz immersyjną ścieżkę dźwiękową.