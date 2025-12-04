Ten horrorowy hit sprzed lat zostanie odświeżony przez samego mistrza gatunku

Najpewniej mamy do czynienia z nowym otwarciem dla serii, która obecnie liczy aż siedem filmów.

James Wan, jeden z najważniejszych twórców współczesnego horroru, znany z takich hitów jak Piła, Obecność czy Naznaczony, ponownie staje przed wyzwaniem odświeżenia kultowej serii grozy. Tym razem jego talent zostanie zastosowany w nowym rozdziale cyklu Paranormal Activity, który powstaje we współpracy z Blumhouse, legendarnym studiem Jasona Bluma.

Paranormal Activity powróci z James Wanem u sterów

Film powstaje dla Paramount, które będzie odpowiadać za finansowanie, produkcję i dystrybucję. Projekt uznawany jest za priorytetowy. Wan, który będzie pełnił rolę producenta nowego filmu, tak o nim opowiada: