Ten horrorowy hit sprzed lat zostanie odświeżony przez samego mistrza gatunku

Najpewniej mamy do czynienia z nowym otwarciem dla serii, która obecnie liczy aż siedem filmów.
James Wan, jeden z najważniejszych twórców współczesnego horroru, znany z takich hitów jak Piła, Obecność czy Naznaczony, ponownie staje przed wyzwaniem odświeżenia kultowej serii grozy. Tym razem jego talent zostanie zastosowany w nowym rozdziale cyklu Paranormal Activity, który powstaje we współpracy z Blumhouse, legendarnym studiem Jasona Bluma.
Paranormal Activity powróci z James Wanem u sterów
Film powstaje dla Paramount, które będzie odpowiadać za finansowanie, produkcję i dystrybucję. Projekt uznawany jest za priorytetowy. Wan, który będzie pełnił rolę producenta nowego filmu, tak o nim opowiada:
Zawsze byłem fanem pierwszej części Paranormal Activity. Uwielbiałem, jak wprowadzała napięcie w niemal niewidzialny sposób, tworząc strach z tego, czego nie widać. Nie mogę się doczekać, by kontynuować tę tradycję i nadać nowy wymiar tej serii found footage.
Seria Paranormal Activity od lat jest synonimem subtelnego, przerażającego horroru, w którym napięcie budowane jest poprzez sugestię i atmosferę, a nie efekty specjalne. Obecnie cykl liczy siedem części – od kultowego debiutu w 2007 roku po ostatnią odsłonę Bliscy krewni z 2021 roku. Seria nie zdołała jednak utrzymać jakości pierwszej odsłony, a udział Wana może zapowiadać nowe otwarcie.
„Współpraca z Jamesem Wanem pozwala nam odświeżyć serię, która była fundamentem Blumhouse. Będę osobiście zaangażowany w rozwój nowego rozdziału tej historii, aby zachować jej unikalny klimat, a jednocześnie wprowadzić świeże elementy” – dodaje Jason Blum, nadając temu projektowi istotne znaczenie. Nowy film ma szansę przypomnieć fanom, dlaczego Paranormal Activity na stałe wpisała się w kanon współczesnego horroru. Czekamy na więcej szczegółów.
