Wynik Battlefield 6 na Metacritic pokazuje, że w historii serii były już lepsze odsłony

Wyczekiwana strzelanka Battlefield 6 od EA trafiła na rynek i od razu zyskała uznanie graczy oraz krytyków. Warto jednak zwrócić uwagę, że nie jest to najwyżej oceniana gra z serii, ale… nie jest to też ta z najniższą oceną. Poznajcie szczegóły.

Battlefield 6 z wysokim wynikiem na Metacritic