Wynik Battlefield 6 na Metacritic pokazuje, że w historii serii były już lepsze odsłony

Jakub Piwoński
2025/10/13 17:30
Posypały się recenzje nowej gry EA. W dużej mierze pozytywne.

Wyczekiwana strzelanka Battlefield 6 od EA trafiła na rynek i od razu zyskała uznanie graczy oraz krytyków. Warto jednak zwrócić uwagę, że nie jest to najwyżej oceniana gra z serii, ale… nie jest to też ta z najniższą oceną. Poznajcie szczegóły.

Battlefield 6
Battlefield 6

Battlefield 6 z wysokim wynikiem na Metacritic

Na Metacritic Battlefield 6 osiągnął wynik 83, co pokazuje, że gra spotkała się z dużym entuzjazmem. To wynik solidny, choć nie najwyższy w historii serii. Dla porównania, Battlefield 1 z 2016 roku zdobył 88 punktów, a poprzednia odsłona, Battlefield V, 81. Najgorzej przyjęto Battlefield 2042 – zaledwie 68 punktów. W rankingu najlepiej ocenianych gier z serii przodują Battlefield 2 z 2005 roku i Battlefield 3 z 2011 roku.

Wysokie oceny recenzentów potwierdzają również opinie graczy na Steam – na podstawie 1175 recenzji gra ma ocenę „bardzo pozytywną”.

Battlefield 6 kontynuuje tradycję serii, oferując wieloosobowe starcia na rozległych mapach, realistyczną fizykę broni i pojazdów oraz zniszczalne środowiska. Gra stawia na współpracę zespołową i strategiczne podejście, łącząc klasyczne starcia piechoty z bitwami pojazdów i powietrza. Dostępne są zarówno duże tryby Conquest, jak i szybsze potyczki mniejszych drużyn, a nowe elementy taktyczne i wizualne zwiększają dynamikę rozgrywki. Recenzenci podkreślają przede wszystkim realistyczne poczucie pola walki i dopracowaną fizykę pojazdów oraz broni. Przeczytaj także o polskim akcencie, który znaleziono w grze.

Źródło:https://www.metacritic.com/game/battlefield-6/

Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


