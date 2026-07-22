South of Midnight zdobyło nagrodę Gry Roku. To nagroda za wywarcie największego wpływu na graczy

Podczas tegorocznego festiwalu Games For Change, produkcji South od Midnight przyznano nagrodę Gry Roku.
Studio Compulsion Games, które znalazło się w gronie zespołów dotkniętych lipcowymi zwolnieniami w strukturach Xboxa, ma powody do świętowania. Produkcja South of Midnight została uhonorowana nagrodą Game of the Year podczas tegorocznego festiwalu Games For Change. Wyróżnienie może być miłą osłodą dla dewelopera, który właśnie przygotowuje się do ponownego działania jako niezależne studio.
South of Midnight z nagrodą Gry Roku
Tegoroczna edycja Games For Change Festival 2026 odbyła się 21 i 22 lipca. Games For Change to organizacja non-profit, której coroczne nagrody mają wyróżniać produkcje wywierające największy wpływ na odbiorców. Jak podkreślają organizatorzy, G4C Awards honorują gry i interaktywne doświadczenia, które w minionym roku miały największy wpływ. Najważniejsze wyróżnienie wydarzenia jakim jest tutuł Game of the Year, trafiło właśnie do South of Midnight.
South of Midnight opowiada o stawianiu czoła trudnym czasom, kiedy robi się ciężko. To historia o rozwoju i odporności. Słowo “zmiana” wydaje się teraz dla nas wyjątkowo aktualne, ponieważ Compulsion Games ponownie staje się niezależnym studiem. To przerażające. To ekscytujące. Stworzyliśmy coś wyjątkowego jako zespół i wiem, że nasi ludzie, nasi przyjaciele, będą nieść naszego ducha wszędzie tam, dokąd trafią, rozsiewając go po całej branży.
Po premierze South of Midnight spotkało się z umiarkowanym przyjęciem zarówno ze strony recenzentów, jak i graczy, a sama produkcja nie została uznana za jedno z największych wydarzeń roku. Mimo to gra zdobyła uznanie organizacji Games For Change, która nagradza przede wszystkim tytuły wyróżniające się swoim przekazem, tematyką oraz społecznym oddziaływaniem. Dla Compulsion Games zdobycie nagrody Game of the Year stanowi symboliczne zwieńczenie pierwszego etapu historii South of Midnight i jednocześnie ważny moment przed rozpoczęciem nowego rozdziału jako niezależny deweloper.
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