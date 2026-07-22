Zaloguj się lub Zarejestruj

South of Midnight zdobyło nagrodę Gry Roku. To nagroda za wywarcie największego wpływu na graczy

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/07/22 19:30
0
0

Podczas tegorocznego festiwalu Games For Change, produkcji South od Midnight przyznano nagrodę Gry Roku.

Studio Compulsion Games, które znalazło się w gronie zespołów dotkniętych lipcowymi zwolnieniami w strukturach Xboxa, ma powody do świętowania. Produkcja South of Midnight została uhonorowana nagrodą Game of the Year podczas tegorocznego festiwalu Games For Change. Wyróżnienie może być miłą osłodą dla dewelopera, który właśnie przygotowuje się do ponownego działania jako niezależne studio.

South of Midnight
South of Midnight

South of Midnight z nagrodą Gry Roku

Tegoroczna edycja Games For Change Festival 2026 odbyła się 21 i 22 lipca. Games For Change to organizacja non-profit, której coroczne nagrody mają wyróżniać produkcje wywierające największy wpływ na odbiorców. Jak podkreślają organizatorzy, G4C Awards honorują gry i interaktywne doświadczenia, które w minionym roku miały największy wpływ. Najważniejsze wyróżnienie wydarzenia jakim jest tutuł Game of the Year, trafiło właśnie do South of Midnight.

Wczytywanie ramki mediów.

Nagroda została przyznana zaledwie kilka tygodni po ogłoszeniu przez Ashę Sharmę fali zwolnień w strukturach Xboxa. W lipcu 2026 roku Compulsion Games poinformowało, że w wyniku tych zmian ponownie stanie się niezależnym studiem. Podczas odbierania nagrody twórcy odnieśli się zarówno do przesłania gry, jak i obecnej sytuacji zespołu:

GramTV przedstawia:

South of Midnight opowiada o stawianiu czoła trudnym czasom, kiedy robi się ciężko. To historia o rozwoju i odporności. Słowo “zmiana” wydaje się teraz dla nas wyjątkowo aktualne, ponieważ Compulsion Games ponownie staje się niezależnym studiem. To przerażające. To ekscytujące. Stworzyliśmy coś wyjątkowego jako zespół i wiem, że nasi ludzie, nasi przyjaciele, będą nieść naszego ducha wszędzie tam, dokąd trafią, rozsiewając go po całej branży.

Po premierze South of Midnight spotkało się z umiarkowanym przyjęciem zarówno ze strony recenzentów, jak i graczy, a sama produkcja nie została uznana za jedno z największych wydarzeń roku. Mimo to gra zdobyła uznanie organizacji Games For Change, która nagradza przede wszystkim tytuły wyróżniające się swoim przekazem, tematyką oraz społecznym oddziaływaniem. Dla Compulsion Games zdobycie nagrody Game of the Year stanowi symboliczne zwieńczenie pierwszego etapu historii South of Midnight i jednocześnie ważny moment przed rozpoczęciem nowego rozdziału jako niezależny deweloper.

Źródło:https://insider-gaming.com/south-of-midnight-has-won-a-game-of-the-year-award/

Tagi:

News
Gra roku
nagroda
South of Midnight
Game of The Year
sukces
Games For Change Festival
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112