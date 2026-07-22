South of Midnight zdobyło nagrodę Gry Roku. To nagroda za wywarcie największego wpływu na graczy

Studio Compulsion Games, które znalazło się w gronie zespołów dotkniętych lipcowymi zwolnieniami w strukturach Xboxa, ma powody do świętowania. Produkcja South of Midnight została uhonorowana nagrodą Game of the Year podczas tegorocznego festiwalu Games For Change. Wyróżnienie może być miłą osłodą dla dewelopera, który właśnie przygotowuje się do ponownego działania jako niezależne studio.

South of Midnight z nagrodą Gry Roku

Tegoroczna edycja Games For Change Festival 2026 odbyła się 21 i 22 lipca. Games For Change to organizacja non-profit, której coroczne nagrody mają wyróżniać produkcje wywierające największy wpływ na odbiorców. Jak podkreślają organizatorzy, G4C Awards honorują gry i interaktywne doświadczenia, które w minionym roku miały największy wpływ. Najważniejsze wyróżnienie wydarzenia jakim jest tutuł Game of the Year, trafiło właśnie do South of Midnight.

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