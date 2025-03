Reżyser Lies of P podziwia gry FromSoftware. Odciął się on jednak od zbyt dużych inspiracji Bloodborne

Jestem wielkim fanem Bloodborne i uważamy, że to naprawdę bardzo interesująca gra. Jestem fanem FromSoftware, lecz nie powiedziałbym, że jestem szczególnie zainspirowany konkretną grą. Jestem miłośnikiem wielu, wielu rodzajów produkcji, a różnorodność doświadczeń i inspiracji, które zbieram z wielu różnych gier, które uwielbiam, w pewnym sensie formuję w moje własne doświadczenie jako Lies of P . Ostatecznie jest to połączenie różnorodnych inspiracji, które czerpię z wielu gier, które podziwiam, a następnie staram się przekształcić je w doświadczenie wewnątrz Lies of P, które teraz opracowuję dla fanów.