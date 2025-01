CI Games kontynuuje rozwój marki Lords of the Fallen. Premiera trailera kolejnej części już w 2025 roku

W tym roku polski soulslike otrzyma więcej „znaczących aktualizacji”.

Jakiś czas temu przekazywaliśmy, że Lords of the Fallen otrzymuje coraz lepsze opinie na platformie Steam. Trwają również prace nad kontynuacją, która jest już w fazie pełnej produkcji. CI Games planuje w 2025 roku zaprezentować trailer Projektu 3, czyli wspomnianej, kolejnej odsłony serii, a także zamierza wydać jeszcze więcej „znaczących aktualizacji” dla Lords of the Fallen.

Lords of the Fallen doczeka się kolejnych aktualizacji. Jeszcze w tym roku ukaże się trailer kontynuacji Wydanie zwiastuna ma być początkiem kampanii marketingowej, której budżet będzie znacznie niższy niż w przypadku Lords of the Fallen z 2023 roku, jak poinformował Ryan Hill, global marketing director w CI Games, podczas czatu z inwestorami. Taka decyzja wynika z „silnej globalnej znajomości IP, istniejącej już społeczności i rozległym wnioskom z ostatniej kampanii”. Firma planuje skupić się na działaniach marketingowych podczas najważniejszych wydarzeń branżowych, a także na współpracy z „kluczowymi influencerami”. Obecny plan zakłada wydanie zwiastuna zapowiadającego Projekt 3 w pewnym momencie w 2025 roku, rozpoczynając zwięzłą i opłacalną kampanię marketingową, zaprojektowaną w celu zwiększenia i podtrzymania zainteresowania aż do premiery. Obecnie rozważamy najlepszą okazję do debiutu, aby uzyskać maksymalny efekt. – przekazał Ryan Hill. W 2025 roku CI Games będzie też kontynuować wsparcie dla Lords of the Fallen 2023 poprzez aktualizacje oparte o opinie graczy, aż do wersji 2.0. Planowane są również obniżki cen, aby zachęcić kolejnych graczy do zakupu gry. Na pytanie o plany biznesowe na 2025 roku udzielono odpowiedzi: Dalsza maksymalizacja sprzedaży Lords of the Fallen 2023 zgodnie ze strategicznymi obniżkami cen oraz kontynuowanie wydawania znaczących aktualizacji (aż do wersji 2.0) w odpowiedzi na opinie graczy i zewnętrzne testy użytkowników. Jeśli chodzi o nasze produkcje w fazie rozwoju – Project 3 znajduje się w pełnej produkcji, jako kolejna odsłona serii Lords of the Fallen. W tym roku planujemy przeprowadzić szeroko zakrojone testy graczy, aby zapewnić wysoką jakość i maksymalny potencjał gry. Zarówno SGW Evolved, jak i Project H są na etapie przedprodukcyjnym, a my zbliżamy się do ostatecznej wizji tych projektów. Więcej szczegółów zostanie ujawnionych w późniejszym terminie.

Przypomnijmy, że Lords of the Fallen trafiło w ręce graczy 13 października 2023 roku. Tytuł dostępny jest na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Przy okazji zachęcamy do lektury: Lords of the Fallen - recenzja. Przepraszam, czy to Dark Souls 4?

