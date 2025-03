Nowy soulslike z kolejną wersją demo. Premiera Mandragora: Whispers of the Witch Tree już niedługo

Właśnie otrzymaliśmy dostęp do dema Mandragora: Whispers of the Witch Tree. Jest to mroczny RPG akcji z elementami soulslike’a i metroidvanii, a przy jego tworzeniu bierze udział scenarzysta kultowego Vampire The Masquerade - Bloodlines. Premiera odbędzie się już 17 kwietnia na PC, Xbox Series X/S, PlayStation, a także Nintendo Switch.

Mandragora: Whispers of the Witch Tree - informacje o projekcie Primal Game Studio

W ramach wersji demonstracyjnej Mandragora: Whispers of the Witch Tree będziemy mogli zobaczyć nieco ponurego świata oraz poznamy kilka kluczowych mechanik. Nie jest to pierwsza okazja wypróbowania tytułu Primal Game Studio, z tego powodu nowi gracze otrzymają szansę przejścia samouczka, a doświadczone osoby od razu będą mogły przejść do właściwej rozgrywki, a może nawet zmierzyć się z pierwszym bossem. W ramach najnowszej wersji otrzymamy dostęp do trzech, następujących klas postaci: