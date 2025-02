Wydawca Baldur’s Gate 3 odpowiada na słowa szefa EA. Podał prosty sposób, aby zapobiec premierom podobnym do Dragon Age: The Veilguard

Na swoim profilu na Twitterze/X Michael Douse, wydawca Baldur’s Gate 3, udostępnił wpis odnoszący się do porażek kilku twórców gier. Usłyszeliśmy, że deweloperzy nie powinni za bardzo patrzeć na to, jak tytuł rezonuje z fanami jeszcze przed premierą, a raczej sami rozbudowywać obraz projektu. Z tego powodu jest wiele przypadków gier, które są tworzone bez głównego celu oraz końcowego efektu, do jakiego dążą deweloperzy.

W ciągu kilku ostatnich miesięcy byliśmy świadkami wielu premier, z którymi wiązano bardzo duże oczekiwania, jednak nie zostały one spełnione. Takie tytuły, jak Concord, Dragon Age: The Veilguard, czy też Star Wars Outlaws okazały się sporymi rozczarowaniami w większym lub mniejszym stopniu. Twórca Baldur’s Gate 3 wypowiedział się o sposobie, który ma pomóc innym deweloperom w uniknięciu podobnych porażek.

Douse kontynuował, odnosząc się do argumentów Andrew Wilsona, prezesa Electronic Arts, który jakiś czas temu tłumaczył powód porażki Dragon Age: The Veilguard. Wydawca Baldur’s Gate 3 odpowiedział na słowa „ gra nie rezonowała z wystarczająco szeroką publicznością”. Zauważył on również, że obecnie niektóre gry otrzymują aż za dużo marketingu, co powoduje brak efektu “wow” przy samej premierze.