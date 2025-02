Prezes EA o porażce Dragon Age: The Veilguard. Tytuł nie dotarł do większego grona odbiorców

Zgodnie z informacjami podanymi przez samo EA, Dragon Age: The Veilguard nie odniosło zbyt dużego sukcesu. Deweloperzy szukają powodu takiego stanu rzeczy, ponieważ wyniki sprzedaży wydają się o wiele gorsze, niż w wskazywałyby na to oceny. Właśnie poznaliśmy zdanie prezesa studia o sytuacji oraz planach, które mają pomóc polepszyć przyszłe produkcje.

Dragon Age: The Veilguard - wywiad z szefem firmy

W Electronic Arts panuje przekonanie, że Dragon Age: The Veilguard nie zostało tak pozytywnie przyjęte z powodu brak pożądanych przez graczy funkcji, czyli często wspominanych w ostatnim czasie live-service. Warto przypomnieć, że jeszcze w czasie powstawania tytułu twórcy mieli plan wprowadzenia właśnie takiego modelu, jednak ostatecznie postawiono na powrót do korzeni serii. Wiele wskazuje na to, że deweloperzy poświęcą temu elementowi więcej uwagi przy następnych projektach.