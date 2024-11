Wyczekiwany remaster Bloodborne nadchodzi? Zapowiedź FromSoftware rozbudziła nadzieję graczy

Zarówno remaster Horizon: Zero Dawn, jak i remake Until Dawn nie zostały zbyt ciepło przyjęte przez graczy. Na PlayStation 5 wyszło już tyle odświeżonych wersji starszych gier, że konsola została złośliwie określona, jako sprzęt do remasterów. Jest jednak jedna gra, o której powrocie marzy wiele osób. Mowa o remasterze lub remake’u Bloodborne’a, który chociaż skorzystał z najnowszych technologii ulepszania oprawy graficznej na PlayStation 5 Pro, to wielu fanom soulslike’ów to nie wystarczyło. Teraz zapowiedź studia na nowo rozbudziła nadzieję wśród graczy, że na grudniowym PlayStation Showcase doczekają się ogłoszenia odświeżonej wersji Bloodborne’a.

Bloodborne otrzyma aktualizację serwerów w dzień PlayStation Showcase?

FromSoftware zapowiedziało aktualizację serwerów, której konserwacja potrwa przez trzy godziny. Ta informacja przeszłaby bez większego echa, gdyby nie zaplanowana data prac nad serwerami Bloodborne’a. Studio wyznaczyło datę aktualizacji na 3 grudnia, czyli najbliższy wtorek. Tego samego dnia rzekomo ma odbyć się PlayStation Showcase, które uczci 30-lecie istnienia marki należącej do Sony.