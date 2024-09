Nikomu niepotrzebne remastery i remake’i, czyli po co nam nowe wersje Until Dawn czy The Last of Us?

Tymczasem najzwyczajniej w świecie nie mogę pojąć, dlaczego w przypadku The Last of Us II: Part II konwersja na PlayStation 5 otrzymała dopisek “remastered”. Albo druga i trzecia Mafia, kiedy doczekały się rzekomego odświeżenia (“dwójka” to w ogóle wyglądała gorzej od pierwotnego wydania) na potrzeby zestawu Mafia: Trilogy. To już więcej sensu miały remastery gier z Xboxa 360 i PlayStation 3, które trafiały na następców wspomnianych konsol, choć i tam nie ustrzegliśmy się sytuacji, kiedy to oryginalne wydanie na starszym sprzęcie i tak wypadało lepiej od remastera. Dla jasności chciałbym tutaj wszystkich odesłać do tekstu Remake i remaster - czym to się różni? byśmy nie dopuścili do dyskusji, w której ktoś życzy sobie więcej takich remasterów jak Demon’s Souls, a mniej tych w rodzaju The Last of Us. To zupełnie inny rodzaj odświeżenia i nie warto mylić obu pojęć.

Money, money, money…

Gdyby się nad tym mocniej zastanowić i spróbować odpowiedzieć merytorycznie na pytanie po co nam nowe wersje Until Dawn czy The Last of Us można jedynie stwierdzić, że for money. Z biznesowego punktu widzenia tworzenie takich remasterów czy też remake’ów ma sens, bo nie każdy ma wszystkie konsole w domu, a chciałby mieć dostęp do ikonicznych tytułów. Do takowych z pewnością należy The Last of Us, Until Dawn już pewnie mniej, choć to wciąż najbardziej rozpoznawalny horror w dorobku Supermassive Games. Nie dziwi mnie więc to, że - podobnie jak samo Grand Theft Auto V (w tym przypadku Rockstar Games ani razu nie użył słowa “remaster) - również The Last of Us i The Elder Scrolls V: Skyrim to gry, które najpierw wydano na PlayStation 3, potem na PlayStation 4, a ostatecznie także na PlayStation 5. Poza tym pierwsze The Last of Us to bodajże jedyna gra w historii, która najpierw otrzymała remaster, a następnie doczekała się remake’u. Możemy się z tego śmiać, ale jak widać było to opłacalne.

Podsumowanie

Tak czy inaczej w idealnym świecie chcielibyśmy, aby wspomniane odświeżone wersje gier były jedynie dodatkiem do nowych odsłon poszczególnych serii czy też najlepiej zupełnie nowych marek, których mieliśmy przecież wysyp po premierach Xboxa 360 i PlayStation 3, a i wcześniej nie brakowało oczywiście nieznanych wcześniej tytułów. Prawda jest jednak taka, że dzisiaj - nie licząc oczywiście gier niezależnych - pojawia się ich niezwykle mało, a twórcy zachowawczo tworzą kolejne części swoich doskonale znanych gier, których jakość to już temat na zupełnie inny artykuł.