PS5 to konsola remasterów i remake’ów? Gracze są rozczarowani Sony i chcą nowych gier

Niektórzy posiadacze PlayStation 5 mają już dość ciągłych zapowiedzi remasterów i remake’ów, zamiast zupełnie nowych części znanych serii.

W ostatnich miesiącach Sony nie raczy nas wieloma produkcjami od swoich wewnętrznych deweloperów, a sytuacja jeszcze przez jakiś czas się nie poprawi. Japońska firma chce jednak regularnie dostarczać kolejne gry na PlayStation 5, więc dziury w kalendarzu premier łatają remasterami i remake’ami swoich hitów z ery PlayStation 4. Na horyzoncie jest już Until Dawn, a zaledwie wczoraj potwierdzono, że nadchodzi Horizon Zero Dawn Remastered. Chociaż pierwsza część przygód Aloy wygląda nadal całkiem dobrze na PS5, to Sony już zdecydowało się na wydanie ulepszonej wersji gry. Niektórym fanom Sony ten stan rzeczy się nie podoba i zaczęli wytykać korporacji, że ich obecna generacja stoi pod znakiem niemal samych odświeżonych gier z poprzednich konsol. PlayStation 5 – gracze mają dość ciągłych remasterów i remake’ów Horizon Zero Dawn Remastered zebrał sporo negatywnych komentarzy wśród graczy, ale z podobnymi opiniami zmagało się chociażby Until Dawn. Konto VGT Gaming News w serwisie X postanowiło rozliczyć Sony i wymieniło listę wydanych już, a także zapowiedzianych remasterów i remake’ów gier, które powstały z myślą o PlayStation 5.

Na liście wymieniono remastery dwóch części The Last of Us, Uncharted: Kolekcja Dziedzictwo złodziei, Death Stranding Director’s Cut, Demon's Souls, Ghost of Tsushima Director’s Cut, Spider-Man Remastered oraz nadchodzące Until Dawn. Redaktorzy podkreślają jednak, że prawdopodobnie zapomnieli o jeszcze kilku odświeżonych wersjach gier, więc ta lista nie jest kompletna.

Dodatkowo podkreślili, że według plotek w przygotowaniu mają być także inne remastery, w tym wspomniane Horizon Zero Dawn, a także God of War z 2018 roku oraz remake pierwszej części Uncharted. Wczytywanie ramki mediów. W komentarzach nie brakuje głosów graczy, którzy są rozczarowani. Niektórzy porównują działania Sony do konkurencyjnego Microsoftu, który wiele swoich gier z poprzedniej generacji Xboxa zdążył już odświeżyć w ramach darmowych aktualizacji. Inni z kolei twierdzą, że mają dość takiego stanu rzeczy i nigdy więcej nie kupią konsoli. Warto jednak przypomnieć, że w najbliższych latach na PlayStation 5 otrzymamy takie konsolowe gry ekskluzywne, jak Marvel's Wolverine, trzecią część Marvel’s Spider-Man, Ballad of Antara, Death Stranding 2, Marathon, Sword of the Sea, Phantom Blade 0, Fairgame$ oraz Where Winds Meet.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.