Sony próbuje wykupić twórców Elden Ringa. Japońska firma w rozmowach z właścicielami FromSoftware

Według najnowszych informacji Sony prowadzi obecnie rozmowy, których celem jest wykupienie Kadokawa - japońskiego właściciela wielu popularnych marek, w tym FromSoftware odpowiedzialnego m.in. za Elden Ring, które wraz z dodatkiem Shadow of the Erdtree odniosło wielki sukces. Według dwóch źródeł gigant planuje rozwijać się w kierunku rozrywki.

Sony w rozmowach o przejęciu Kadokawa Games

Wieści o planowanym przejęciu Kadokawa przez Sony zostały podane przez informatorów, lecz ze względu na trwające negocjacje obie strony wstrzymały się od komentarza do sytuacji. Japoński gigant do tej pory miał już pomniejszy udział w Kadokawa, lecz całkowite przejęcie może zmienić przyszłe ruchy obu firm. Warto przypomnieć że to właśnie Sony jest odpowiedzialne za markę Bloodborne, więc taki ruch może sugerować chęć dalszej kontynuacji projektu po wielu latach.

