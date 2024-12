Fani Bloodborne odnawiają niedokończoną przez twórców zawartość. Pojawił się nowy update

W ostatnim czasie wiele moderów pracuje nad przeniesieniem Bloodborne na PC, jednak pojawiają się również modyfikacje dotyczące innych elementów gry. Osoba o nicku “Abyss1ne” udostępniła aktualizację do projektu polegającego na odzyskaniu zawartości wyciętej z oficjalnej wersji produkcji.

Bloodborne - aktualizacja Project Beast

Bloodborne Magnum Opus to projekt, nad którym fani poświęcili już tysiące godzin. Ukończona wersja ma zawierać nieukończoną przez twórców zawartość, która nie została usunięta z finalnych plików. W przeszłości mieliśmy już okazję zobaczyć kilka nieoficjalnych modeli przeciwników w grze za pomocą wejścia do odpowiedniej lokacji. Widać było jednak, że te elementy zostały porzucone we wczesnej fazie ich rozwoju.