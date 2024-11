Bloodborne z nową grafiką na PlayStation 5 Pro. Gra skorzysta z nowej opcji konsoli

Wczoraj wyciekła pełna specyfikacja PlayStation 5 Pro. Poza możliwościami konsoli dowiedzieliśmy się również o specjalnej opcji, która pozwala na ulepszenie efektów graficznych w produkcjach z konsoli PlayStation 4. Jedną z takich gier jest Bloodborne, którego fani wciąż oczekują na jakiekolwiek odświeżenie. W sieci pojawiły się porównania pokazujące, jak tytuł będzie wyglądał na nowej konsoli.

Bloodborne skorzysta z możliwości PlayStation 5 Pro

Jak już wiemy, na PlayStation 5 Pro uzyskamy dostęp do funkcji Enhance Image Quality For PS4 Games, która poprawi grafikę gier wydanych na konsole poprzedniej generacji. Na Twitterze/X jeden z użytkowników udostępnił wpis ze zrzutem ekranu porównującym poprawioną wersję z oryginałem. Z możliwością przesuwania obrazu możemy zobaczyć, że grafika uległa poprawie, jednak nie jest to efekt, na który liczyło wielu graczy.

