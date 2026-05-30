Wyczekiwany finał trylogii science fiction ma szansę powstać? Reżyser zabrał głos i uciął spekulacje

Czy Sony Pictures dokończy swoją trylogię? Twórca wyjaśnił, skąd tyle spekulacji wokół filmu.

Choć początek 2026 roku nie był dla serii 28 lat później szczególnie udany, wygląda na to, że historia zaplanowana jako nowa trylogia zostanie doprowadzona do końca. Reżyser Danny Boyle potwierdził, że prace nad trzecią częścią wciąż są w planach, a zdjęcia mają ruszyć w przyszłym roku. 28 lat później 3 – to dlatego wciąż nie ruszyły prace na planie filmu Pierwszy film z cyklu, 28 lat później, okazał się sukcesem zarówno pod względem frekwencji, jak i ocen krytyków. Znacznie gorzej poradziło sobie jednak tegoroczne 28 lat później - Część 2: Świątynia kości. Produkcja zebrała jeszcze lepsze recenzje niż poprzednik, ale nie przełożyło się to na wyniki finansowe. W amerykańskich kinach film zarobił około 25 milionów dolarów, co oznaczało spadek o 65% względem pierwszej części.

Tak słaby rezultat wywołał obawy, że Sony może zrezygnować z realizacji finału trylogii. Tym bardziej że Świątynia kości wyraźnie przygotowywało grunt pod kolejną odsłonę, przywracając postać Jima, granego przez Cilliana Murphy'ego. Danny Boyle zapewnia jednak, że opóźnienie nie wynika z problemów finansowych czy utraty zainteresowania projektem: Zabrakło nam czasu. Akcja rozgrywa się w części Wielkiej Brytanii, w której można kręcić zdjęcia tylko w określonych porach roku. W tym roku zwyczajnie zabrakło nam czasu. Dosłownie zabrakło nam czasu. Mam jednak nadzieję, że rozpoczniemy prace w przyszłym roku. Entuzjazm wciąż jest ogromny, a Alex Garland napisał znakomity scenariusz.

Choć reżyser nie wskazał konkretnej lokalizacji, wiele wskazuje na to, że chodzi o Lindisfarne, znane również jako Holy Island. To właśnie tam znajdowała się główna ludzka osada pokazana w pierwszym filmie. Wyspa położona u wybrzeży Anglii jest dostępna jedynie w określonych godzinach, ponieważ droga dojazdowa dwa razy dziennie znika pod wodą podczas przypływu. Dodatkowo teren objęty jest ochroną przyrodniczą i historyczną, co wymaga uzyskania specjalnych zezwoleń. Jeżeli rzeczywiście to Lindisfarne ma odegrać ważną rolę w finałowej części, można przypuszczać, że twórcy zamierzają połączyć wszystkie najważniejsze wątki w jedną historię. Zakończenie 28 lat później - Część 2: Świątynia kości sugerowało taki kierunek. Spike i Kellie uciekali przed zakażonymi, gdy z pomocą mieli przybyć Jim oraz jego córka Sam. Inną wskazówką dotyczącą powstania trzeciej części jest wznowienie treningów łuczniczych przez Alfiego Williamsa, który wciela się w Spike’a. Niedawno aktor opublikował na swoim Instagramie zdjęcie, jak trenuje strzelanie z łuku. Mimo finansowego rozczarowania związanego ze Świątynią kości, wszystko wskazuje więc na to, że Danny Boyle i Alex Garland nie zamierzają porzucać swoich planów. Jeśli harmonogram zdjęć pozwoli, produkcja trzeciej części rozpocznie się w 2027 roku, a widzowie wreszcie otrzymają zakończenie historii, na które czekali od momentu powrotu tej kultowej marki. Tym samym premiery filmu możemy spodziewać się dopiero w 2028 roku. 28 lat później - Część 2: Świątynia kości – recenzja. Jak wytresować zombiaka

